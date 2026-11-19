방송인 김구라가 서울 강남에 집을 사지 않은 이유를 밝혔다.

18일 유튜브 채널 '그리구라'에는 방송인 전민기가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

이날 전민기는 과거 서울 마포구 오피스텔을 매입할 기회가 여러 차례 있었지만 집값이 너무 비싸다고 생각해 전세로 거주했던 경험을 털어놨다.

그는 "솔직히 지금이야 지나고 나니까 당연히 '그때 샀어야 했는데' 하지만, 그 당시에는 그 누구도 그런 결정을 하기가 쉽지가 않았다"고 말했다.

이에 김구라는 "나조차도 강남에 가지 않았던 여러가지 이유 중 하나가 '내가 과연 이 돈을 계속 벌 수 있을까' 그런 의구심이 들어서였다"고 밝혔다.

김구라는 "연예인들은 그렇지 않나. 집이 원래 부자인 사람이면 상관이 없는데, 내가 계속해서 벌어 가지고 '이걸 감당할 수 있을까' 하는 의구심이 들었기 때문이다"라고 설명했다.

그러면서 "그때 민기 씨의 선택이 그렇게 이해가 안 가는 결정은 아니다"라고 덧붙였다.

영상 후반부에서 김구라는 프리랜서 방송인들이 부동산 매입에 어려움을 겪는 이유를 공개했다.

그는 "프리랜서들은 사실 대출 이런 거에 있어서 굉장히 취약하다.우리가 어쨌든 미래 수익에 대한 예측이 안 되지 않나"고 말했다.

<뉴시스>

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