사진=전현무-SM C&C, 황광희-본부이엔티

글로벌 콘텐츠 커머스 기업 라라스테이션은 방송인 전현무와 황광희를 커머스 리그 IP ‘엑스더리그 코리아(X THE LEAGUE KOREA)’의 메인 MC로 확정했다고 20일 밝혔다.

이번 프로그램은 쇼핑 방송에 예능 형식과 실전 판매 경쟁 방식을 결합하고 해외 시청자 참여 요소를 반영한 콘텐츠로 한국 리그를 시작으로 해외 권역으로 운영 범위를 넓히는 프로젝트다.

‘엑스더리그’는 상품 판매 과정을 스포츠 경기 형식의 대결로 구성한 포맷의 프로그램이다. 앞서 방영된 시즌1에는 9개국에서 활동하는 셀러 40명이 참가해 총 매출 770억 원을 달성했다.

엑스더리그 시즌1은 ENA와 공동제작·방영을 진행했으며 넷플릭스, 애플TV, 아마존 프라임 비디오, 티빙, 웨이브, 라쿠텐비키 등 여러 글로벌 OTT 플랫폼을 통해 해외 시청자에게 송출됐다.

엑스더리그 시즌2는 국가 대항전 방식으로 확대 운영된다. 한국을 비롯해 미국, 중국, 일본, 동남아시아 등 주요 국가별 예선 리그를 거쳐 선발된 '국가대표 TOP7'이 2027년 말 한국에서 열리는 월드 챔피언십 본선 무대에 진출해 커머스 셀러 순위를 겨룰 예정이다.

한국 리그인 ‘엑스더리그 코리아’는 시즌2 글로벌 일정의 첫 순서로, 한국을 대표할 글로벌 셀러 TOP7을 선발하는 서바이벌 경연으로 치러진다. 셀럽, 인플루언서, 전문 라이브커머스 셀러들이 참가해 실제 판매 실적과 판매 전략을 평가받으며 참가자들은 라운드별 미션을 수행하며 상품 분석 역량과 소비자 구매 전환 능력을 검증받는다.

전현무와 황광희의 공동 진행도 프로그램의 주요 구성 요소다. 다수의 방송 진행 경력을 갖춘 전현무와 예능 진행 경험을 보유한 황광희가 함께 진행을 맡아 판매 경연 과정의 현장 중계를 이끈다. 판매 대결 구도 속에서 두 진행자가 맡는 역할이 프로그램 진행의 핵심 축을 이룬다.

‘엑스더리그(X THE LEAGUE)’ IP의 국내외 운영과 주관을 맡은 라라스테이션은 글로벌 인플루언서 네트워크, 콘텐츠 IP, AI 데이터 기술을 결합해 브랜드와 셀러의 해외 판로 개척을 지원하고 있다. 앞서 글로벌 콘텐츠 커머스 사업모델로 문화체육관광부 산업포장을 받았으며 중소벤처기업부의 기술혁신 프로그램인 ‘스케일업 팁스’에 선정됐다. 한국콘텐츠진흥원의 ‘케이녹 스페셜라운드 X 콘텐츠가치평가’에서는 대상을 수상했다.

라라스테이션 관계자는 "이번 시즌2는 국가별 리그를 넘어 월드 챔피언십으로 이어지는 글로벌 생태계를 완성하는 원년이 될 것"이라며, "각국 최정상 셀러들의 판매 역량과 우수 브랜드의 상품 경쟁력을 세계 무대에 각인시키겠다"고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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