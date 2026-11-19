김동현 웹젠크레빅스 대표(가운데)와 류광열 기획팀장(왼쪽), 이대현 아트팀장이 간담회 후 사진을 촬영하고 있다.

웹툰 속 세계를 직접 탐험하고 동료들과 함께 위기를 헤쳐 나간다. 웹젠이 인기 웹툰 지식재산권(IP)을 활용한 신작 '디펜스 게임의 폭군이 되었다: 라스트 스테이지'를 통해 원작의 서사와 분위기를 게임만의 방식으로 풀어낸다. 섬세한 디오라마 픽셀아트와 파티 조합, 전술적 판단을 앞세운 전투 시스템을 결합해 원작 팬은 물론 전략 게임 이용자까지 사로잡겠다는 구상이다.

웹젠은 19일 부산 벡스코에서 '디펜스 게임의 폭군이 되었다: 라스트 스테이지'(디겜폭: 라스트 스테이지) 간담회를 열었다. 행사에는 개발사 웹젠크레빅스의 김동현 대표와 류광열 기획팀장, 이대현 아트팀장이 참석해 게임의 특징과 개발 방향을 소개했다.

디겜폭: 라스트 스테이지는 네이버웹툰에서 인기를 얻은 '디펜스 게임의 폭군이 되었다'를 원작으로 하는 지휘 전략 역할수행게임(RPG)이다. 언리얼 엔진5 기반의 3D 그래픽으로 원작의 세계를 구현하면서도, 디오라마 형태의 픽셀아트를 적용해 독특한 시각적 완성도를 추구했다. 캐릭터는 한 픽셀씩 직접 작업한 정교한 2D 도트 그래픽으로 표현해 입체적인 배경과 차별화된 조화를 이룬다.

개발진은 캐릭터가 살아가는 공간의 분위기를 구현하는 데에도 공을 들였다. 김 대표는 "원작 속 장면을 단순히 보여주는 것이 아니라 플레이어가 그 안에 직접 들어가 동료들과 함께 머물 수 있는 공간을 만들고 싶었다. 그래서 캐릭터를 어떻게 표현할지만큼이나 그 캐릭터가 어떤 공간에 자리하고 있는지도 중요하게 생각했다"며 "침대와 책상, 벽에 걸린 지도 같은 요소를 배치해 실제 사람들이 생활하는 장소처럼 구성하려 했다. 캐릭터의 감성을 유지하면서 그들이 살아가는 세계에 생동감을 더하고자 했다"고 말했다.

장면 연출 역시 인물의 감정과 상황을 전달하는 데 초점을 맞췄다. 김 대표는 "각 장면에서 어떤 상황과 감정을 보여줄 것인지 먼저 고민했다. 인물의 움직임과 카메라 구도를 조정해 이용자가 누구에게 주목해야 하는지, 어떤 반응이 중요한지를 자연스럽게 파악할 수 있도록 했다"며 "인물들이 서로 마주하는 위치와 자세, 움직임이 이어지는 흐름에서도 긴장감이 느껴지도록 연출하고자 했다"고 밝혔다.

디겜폭: 라스트 스테이지 시연 모습.

게임의 중심에는 원작의 주요 서사를 재구성한 지휘 전략 시스템이 자리한다. 원작은 높은 난도의 게임을 끝까지 공략한 주인공이 게임 속 인물에 빙의한 뒤 생존을 위해 고군분투하는 이야기를 그린다. 게임은 이 서사를 '탐사', '영지 경영', '방어전', '레이드'로 이어지는 콘텐츠로 풀어냈다. 단순히 전투를 반복하는 방식에서 벗어나 동료를 구성하고 상황에 맞춰 명령을 내리는 전략적 플레이를 강조한다.

각 콘텐츠는 서로 유기적으로 연결된다. 탐사에서는 적의 특성과 주변 환경을 살피고, 상황에 맞는 행동을 선택하는 것이 중요하다. 젖은 적에게 전기 속성 공격을 가해 감전 효과를 유도하는 식으로 상태 이상과 후속 행동을 조합해 전투의 우위를 확보할 수 있다. 영지는 탐사와 방어전 사이에서 전력을 정비하는 거점 역할을 한다. 발생한 사건에 누구를 파견할지, 어떤 재료를 활용할지 결정하는 과정에서 이용자의 판단이 요구된다.

방어전에서는 적의 출현 정보와 날씨 등을 고려해 성벽과 필드에 병력을 배치해야 한다. 레이드에서는 보스의 공격 범위를 파악해 파티를 움직이고, 예비 동료까지 고려해 공략 전략을 세워야 한다.

간담회 현장 모습.

김 대표는 게임 전반을 관통하는 핵심 개념으로 '지휘'를 꼽았다. 그는 "게임의 모든 콘텐츠를 관통하는 철학이 바로 지휘다. 제목 때문에 방어전에 관심이 쏠릴 수 있지만, 원작에서 중요한 비중을 차지하는 탐사와 영지 경영 역시 핵심 요소로 생각했다"고 말했다. 이어 "초기 개발 단계에서는 탐사 콘텐츠에 가장 많은 공을 들였다"고 덧붙였다.

대규모 몬스터가 등장하는 방어전의 구현 방식도 개발 과정에서 주요 과제였다. 김 대표는 "대규모 전투를 구현하려면 많은 몬스터가 한꺼번에 등장해야 한다. 이를 어떻게 구현할지 개발진과 6개월 넘게 고민했다"며 "탑뷰를 비롯해 여러 방식을 검토하고 직접 시도해 봤지만, 대규모 전투를 표현하는 데는 현재의 전투 방식이 가장 적합하다고 판단했다"고 설명했다.

원작 특유의 높은 난도와 긴장감을 어느 수준까지 게임에 반영할지도 개발진이 고민하는 부분이다. 이번 지스타 시연 버전은 원작의 분위기와 게임의 기본 구조를 알리는 데 무게를 뒀다. 김 대표는 "시연 버전부터 난도를 지나치게 높이면 처음 접하는 이용자들이 게임을 체험하는 데 불편을 느낄 수 있다"며 "이번에는 원작을 게임으로 어떻게 구현했는지 보여주는 데 집중했다"고 말했다. 향후 콘텐츠에서는 전투의 긴장감을 살릴 수 있도록 난이도를 조정해 나갈 계획이다.

스토리는 출시 이후에도 지속적으로 확장된다. 정식 출시 버전에는 원작의 주요 인물인 에반젤린을 영입하는 구간까지 담길 예정이다. 이후 업데이트를 통해 이야기를 이어가고, 원작에서 생략된 스테이지는 게임만의 오리지널 서사로 보완해 전체 흐름을 연결한다. 원작을 접하지 않은 이용자도 게임 내에서 공략에 필요한 정보를 충분히 얻을 수 있도록 설계한다는 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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