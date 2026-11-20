사진=듀오

결혼정보회사 듀오가 결혼을 준비하는 고객의 상황에 따라 선택할 수 있는 서비스 상품을 소개한다.

듀오는 오는 23일 현대홈쇼핑 ‘쇼라’에서 신규 DR(기간형) 상품과 기존 횟수형 상품을 비교하고 가입과 매칭 절차를 안내한다고 20일 밝혔다.

DR 상품은 일정 기간 동안 횟수 제한 없이 만남을 이어갈 수 있도록 구성됐다. 기존 횟수형 상품은 정해진 만남 횟수에 따라 운영돼 고객이 자신의 계획에 맞춰 상대 소개를 받을 수 있다.

결혼을 준비하는 시점과 원하는 관계 형성 속도는 개인마다 다르므로 상품 선택에서도 자신의 일정과 만남에 대한 계획을 함께 고려할 필요가 있다.

듀오는 가입 전 상담을 통해 회원의 결혼관과 성향을 파악하고, 직업·학력·소득·가치관·취향 등 160여 개 항목 및 성혼 데이터를 활용한 DMS 매칭 시스템을 운영한다.

회원별로 커플매니저 2명이 배정되며 신원인증, 프로필 제공, 만남 일정 조율, 사후 피드백 등을 지원한다.

방송에서는 5만 5000명 결혼 기념 ‘듀오 세일 페스타’의 가입비 50만~200만 원 할인 혜택과 멤버스클럽 프로포즈 횟수 추가 제공 내용도 소개한다.

듀오 관계자는 “결혼을 준비하는 시점과 인연을 이어가는 방식은 사람마다 다르다”며 “고객이 자신의 성향과 상황에 맞춰 서비스를 선택할 수 있도록 상품 구성을 확대했다”고 밝혔다.

방송은 23일 오후 7시부터 8시까지 현대H몰 앱과 웹사이트에서 진행된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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