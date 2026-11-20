디즈니+ '재혼황후' 캡처

배우 신민아가 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’에서 섬세한 감정 연기를 선보이며 해외 매체들의 호평을 받고 있다.

동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 ‘재혼 황후’에서 신민아는 동대제국의 황후 나비에 역을 맡아 절제된 표정과 감정 표현으로 인물의 복잡한 내면을 그려내고 있다.

지난 18일 공개된 7~8화에서는 남편 소비에슈(주지훈)의 외면으로 상처받는 나비에의 모습이 그려졌다. 특히 문 너머로 소비에슈의 이혼 선언을 듣고 주저앉는 장면에서 신민아는 절망감을 절제된 연기로 표현했다.

이어 나비에는 서왕국 대관식 사절단을 자처하며 황후로서 주체적인 행보에 나섰다. 신민아는 남편에게 버림받을 위기에 놓인 인물의 상처와 황후로서 존엄을 지키려는 의지를 대비시켜 극의 몰입도를 높였다.

해외 매체들도 신민아의 연기에 주목했다. 포브스, 버라이어티, 할리우드 리포터, 데드라인 등 미국 주요 매체에서도 ‘재혼 황후’를 주목하며 신민아에 대한 글로벌 관심도가 치솟은 바 있다.

미국 매체 콜라이더는 신민아의 연기를 호평하며 “마음속이 무너져 내리는 수많은 순간을 말로 다 쏟아내지 않더라도 캐릭터의 진심이 온전히 전해지도록 만들어낸다”, ”그녀의 명연기는 나비에 캐릭터를 진심으로 아끼고 응원하게 만드는 힘을 지녔다”고 극찬을 아끼지 않았다.

캐나다 매체 스크린랜트는 “휘몰아치는 황실 암투는 신민아가 폭넓은 감정선을 마음껏 펼쳐보일 무대가 되어주며 그 결과물은 가히 압도적이다”라며 “시청자들은 어느 순간이든 나비에가 느끼는 감정을 고스란히 체감할 수밖에 없다”고 높이 평가했다.

일본의 애니메 뉴스 네트워크 역시 “나비에가 ‘퀸’과 보여주는 섬세한 교감이 단연 최고 수준”이라고 호평했는가 하면 이외에도 한 해외 영화 및 TV 시리즈 리뷰어는 “신민아는 등장만으로도 존중과 무게가 절로 느껴지는 압도적인 힘을 가졌다. 헛디디는 순간도, 놓치는 순간도 없이 연기가 철저하고 영리하다”(Screen Talk By MVH)라며 찬사를 보탰다.

이혼 위기 속에서도 자신의 길을 선택하기 시작한 나비에가 앞으로 어떤 행보를 보여줄지, 신민아가 그려낼 인물의 변화에 관심이 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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