최휘영 문화체육관광부 장관이 19일 부산 남구에 있는 라이브클럽 ‘오방가르드’에서 인디음악인, 라이브클럽 운영자, 유관 기관 담당자 등과 함께 임디음악 육성 관련 현장 간담회를 하고 있다. 사진=문체부

문화체육관광부가 라이브클럽의 안정적인 운영을 위해 법적 기준을 마련하고 관련 규제 개선에 나선다. 인디음악 육성을 위한 지원 정책도 확대할 방침이다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 19일 부산 남구 라이브클럽 ‘오방가르드’에서 인디음악인과 라이브클럽 운영자, 유관 기관 관계자 등이 참석한 가운데 인디음악 육성 관련 현장 간담회를 개최했다.

이날 간담회에는 라이브클럽 ‘빵’ 김영등 대표와 ‘오방가르드’ 이승철 대표, 관객 모임 ‘관객연대’ 이우진 대표, 인디밴드 ‘세이수미’ 최수미와 ‘테트라포드’ 이유미, 부산음악창작소 관계자 등이 참석했다.

이번 간담회는 라이브클럽의 제도 개선 방향을 논의하고 인디음악 지원 정책에 대한 현장 의견을 듣기 위해 마련됐다.

라이브클럽은 인디음악인들이 관객과 만나고 새로운 음악적 시도를 펼치는 주요 무대지만, 현행 법령에 명확한 기준이 없어 운영에 어려움을 겪고 있다는 지적이 제기돼 왔다.

특히 지난 8월에는 이번 간담회가 열린 ‘오방가르드’가 관객의 춤을 허용했다는 이유로 2개월간 영업정지 처분을 받기도 했다. 당시 최 장관은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 라이브클럽 관련 제도 개선 의지를 밝힌 바 있다.

이날 참석자들은 라이브클럽의 불안정한 법적 지위로 안정적인 운영이 어렵다며 무분별한 민원에 대한 방지대책과 제도적 기반 마련을 요청했다. 대중음악의 다양성을 유지하기 위해 라이브클럽을 적극적으로 보호하고 육성해야 한다는 의견도 나왔다.

이에 최 장관은 “비틀스(The Beatles)도 리버풀의 작은 라이브클럽에서 시작했듯이 라이브클럽은 음악인이 처음 관객을 만나는 곳이자, 일상에서 문화를 누릴 수 있는 소중한 공간”이라며 “업계와 음악인, 관객 모두가 안심하고 즐길 수 있도록 제도 개선과 지원 확대를 병행할 것”이라고 밝혔다.

문체부는 음악산업법 등 관련 법령에 라이브클럽의 기준을 마련하고, 규제를 합리적으로 개선하는 방안을 관계 부처와 논의할 계획이다. 아울러 인디음악계 관계자들이 참여하는 협의체를 구성해 주요 쟁점을 논의하고 개선 방안을 마련하기로 했다.

이날 간담회에서는 2027년 정부 예산안에 반영된 ‘인디음악 생태계 조성’ 등 신규 사업을 비롯한 인디음악 지원 정책도 논의됐다.

최 장관은 “대중음악의 지속 가능한 발전을 위해 인디음악을 육성하고 지역 음악 생태계를 살릴 필요가 있다”며 “다양한 제도적·정책적 지원을 통해 대중음악 생태계가 건강하게 유지될 수 있도록 노력할 계획”이라고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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