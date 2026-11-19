가수 김연자가 폭발적인 성량으로 위급재난문자 경보음까지 묻히게 했다.

19일 방송가에 따르면 이날 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에 데뷔 52주년 기념 게스트로 출연한 김연자는 히트곡 '아모르파티' 라이브 무대로 오프닝을 열었다.

김연자. 초이크리에이티브랩 제공

그가 열창하던 오후 2시21분께 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 부정행위 방지를 위한 위급재난문자가 발송됐으나, 김연자의 압도적인 가창력과 무대 열기에 가려 스튜디오 내 경보음이 제대로 들리지 않았다.

무대 직후 DJ 김태균은 "수능 부정행위 관련 문자가 울렸는데 열기 때문에 느낄 수 없었다"며 감탄했고, 이재율 역시 "음악의 한 부분인 줄 알았다"고 거들었다. 정작 무대를 마친 김연자는 "전혀 몰랐다"며 웃어 보였다.

한편 교육부와 행정안전부는 이날 수능에서 스마트폰 등 전자기기를 활용한 부정행위를 예방·적발하기 위해 전국에 최대 음량으로 울리는 위급재난문자를 발송했다.

<뉴시스>

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