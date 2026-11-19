사진=한국기원 제공

벼랑 끝에서 기적처럼 살아났다. 변상일 9단이 매서운 집중력을 발휘하며 승부를 원점으로 돌렸다.

변상일은 19일 경기도 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 결승 3번기 제2국에서 리친청 9단(중국)을 상대로 164수 만에 백 불계승을 거뒀다. 전날 패배를 설욕하며 승부를 1-1 원점으로 돌렸다. 리친청과의 상대 전적도 6승6패로 균형을 맞췄다. 우승의 향방을 가를 최종 3국은 20일 오후 12시 같은 장소에서 열린다.

기사회생이다. 변상일은 전날 열린 결승 1국에서 완패했다. 2시간40분 만에 돌을 던졌다. 2국에선 달랐다. 백을 쥔 그는 초반부터 유리한 흐름을 잡았다. 리친청의 반격도 만만치 않았으나, 변상일은 상대의 실수를 놓치지 않았다. 대마를 잡아내며 승부에 마침표를 찍었다.

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변상일은 “이겨서 기쁘다”며 “초반에 잘 풀려서 좋게 시작했다. 뒤에 내가 어렵게 뒀다. 차이가 좀 좁혀져 미세한 판이 됐다. 다행히 상대가 실수하는 바람에 대마를 잡아서 이길 수 있었다”고 미소 지었다.

상대의 속도에도 휘말리지 않았다. 리친청은 손꼽히는 속기파다. 1국에서도 빠른 착수로 변상일을 몰아붙였다. 이날 역시 리친청의 손은 빠르게 움직였다. 제한시간 중 41분을 사용했다. 하지만 변상일은 쫓기지 않았다. 리친청이 활용한 시간의 3배에 가까운 1시간56분을 쓰며 신중하게 승부를 풀어갔다.

변상일은 “리친청은 워낙 빠르게 수를 두는 선수다. 무의식적으로 신경이 조금은 쓰이는 것 같다. 그래도 최대한 신경쓰지 않으려고 노력하고 있다”면서 “1국에서 진 뒤 산책하면서 머리를 식혔다. 마음을 비우려고 노력했다. 대국 준비를 하면서 체력적인 부분에도 더 신경 썼다”고 설명했다.

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이제 남은 건 단 한 판이다. 꿈을 이룰 기회다. 2012년 프로에 입단한 변상일은 당시 목표로 삼성화재배 우승을 꼽았다. 14년이 흐른 지금, 어느 때보다 꿈에 가까이 다가섰다. 이번 대회 결승에 오르며 삼성화재배 개인 최고 성적을 새로 썼다. 종전 최고 성적은 2022년 4강 진출이다.

3번째 트로피를 품을 기회다. 변상일은 2023년 춘란배, 2025년 LG배에서 우승했다. 삼성화재배서 우승하면 개인 통산 3번째 메이저 세계대회 정상이다. 한국 바둑의 자존심도 걸려 있다. 한국은 삼성화재배 결승에서 중국과 14차례 만나 8승6패를 기록했다. 변상일이 승리하면 9승6패로 격차를 벌린다. 대회 국가별 통산 우승 횟수에서도 15회로 중국(14회)을 앞서게 된다. 그는 “마지막 대국이 남아 있는데 잘 준비해서 이길 수 있도록 하겠다”며 “최선을 다해 좋은 바둑을 두겠다”고 힘줘 말했다.

고양=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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