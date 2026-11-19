LG생활건강은 19일 이사회를 열고 2027년도 정기 임원인사를 단행했다. 서주완 HDB(홈케어·데일리뷰티)사업부장과 이준호 CFO/CRO가 전무로 승진했고, 우동대 뷰티생산담당은 상무로 신규 선임됐다.

LG생활건강은 글로벌 사업 경쟁력을 높이고 혁신을 앞당기는 데 중점을 두고 성과와 역량, 분야별 전문성을 인사에 반영했다고 밝혔다.

서주완 전무는 1974년생으로 연세대에서 경영학 석사 학위를 받았다. LG생활건강 오랄헬스 마케팅부문을 거쳐 2022년부터 데일리뷰티 마케팅을 총괄했다.

이준호 전무는 1970년생으로 미국 보스턴대에서 경영학 석사(MBA) 학위를 받았다. LG화학에서 첨단소재 경영관리를 맡았으며 2024년부터 경영기획을 담당했다.

우동대 상무는 1976년생으로 금오공대 고분자공학과를 졸업했다. LG생활건강 테크노폴리스 화장품공장을 거쳐 2025년부터 뷰티 생산을 담당했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]