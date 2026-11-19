사진=KB손해보험 스타즈 제공

프로배구 남자부 최하위 KB손해보험이 19일 새 아시아쿼터로 인도네시아 국가대표 보이 아르네즈 아라비(등록명 보이)를 영입하며 반등을 노린다.

2003년생인 보이는 신장 188㎝의 아웃사이드 히터로, 뛰어난 탄력과 높은 타점에서 나오는 공격력이 장점이다. 탄탄한 기본기까지 갖춰 인도네시아 국가대표팀의 주축 공격수로 활약하고 있다. 특히 지난 6월 2026 아시아배구연맹(AVC)컵 결승에서 맹활약하며 인도네시아의 우승을 이끌고 대회 최우수선수(MVP)에 선정됐다.

보이는 “KB손해보험에서 새로운 도전을 할 수 있어 설렌다. 하루빨리 팀에 녹아들어 승리에 보탬이 되고 싶다”며 “항상 응원해 주시는 인도네시아 팬 여러분을 위해 V리그에서 꼭 성공해서 돌아가겠다”고 각오를 밝혔다.

KB손해보험 관계자는 “보이는 탄력을 활용한 공격과 안정적인 기본기를 겸비한 선수”라며 “여자부 메가처럼 남자부 제1호 인도네시아 선수로 성공하길 기대하고 있다”고 전했다. 보이는 이번 달 말 입국 예정이다.

KB손해보험은 올 시즌 초반 어려움을 겪고 있다. 기존 아시아쿼터 타루샤(스리랑카)는 어깨 부상으로 정규리그를 단 한 경기도 안 뛰고 방출됐다. 올 시즌 개막 4연패에 빠지며 최하위에 머물고 있다.

한편, 보이는 올해 인도네시아 프로리가(Proliga) 우승팀인 라바니에서 뛰었다. 해당 구단은 2004년부터 2014년까지 재임한 수실로 밤방 유도요노 전 인도네시아 대통령이 구단주로 있는 팀이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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