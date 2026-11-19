사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 보건복지부(장관 정은경)와 한국사회복지협의회(회장 김현훈)가 공동 주관하는 ‘2026년 지역사회 공헌 인정제’에 8년 연속 인정기관으로 선정됐다.

‘지역사회 공헌 인정제’는 비영리단체와 협력해 꾸준한 지역사회 공헌 활동을 펼친 기업과 기관을 발굴해 그 공로를 인정해 주는 제도다. 체육공단은 지난 2019년 제도가 처음 시행된 이후 8년 연속 인정기관으로 선정됐다. 대한민국 체육계 대표 이에스지(ESG) 경영 선도 기관으로서 입지를 굳히게 됐다.

사진=국민체육진흥공단 제공

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체육공단은 스포츠를 통한 취약계층 지원과 지역사회 문제 해결을 위한 민관협력 프로젝트 등을 지속적으로 추진해 온 점을 높이 평가받았다. 특히, 올해는 북한 이탈 및 자립 준비 청소년 등 사각지대에 놓인 취약계층을 적극적으로 찾아 소외되는 이웃 없이 스포츠를 누릴 수 있는 환경 조성에 힘쓴 점이 크게 인정받았다.

체육공단 관계자는 “8년 연속 지역사회 공헌 인정제 선정은 전 임직원이 진정성을 가지고 상생의 가치를 실천해 온 결과”라며 “앞으로도 스포츠를 통한 나눔 실천으로 지역사회와 함께하는 체육공단이 되겠다”고 밝혔다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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