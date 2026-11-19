최근 서울 강남 셀리팅의원. 브라질 의사 25명이 이영미·김호찬 셀리팅의원 대표원장의 강의를 듣기 위해 모였다. 이들 가운데 절반가량은 얼굴에 마취크림을 바른 채 강의에 귀를 기울였다. 두 원장이 소개하는 시술을 직접 받아보겠다며 비용을 결제하고 차례를 기다리는 의사들이었다.



이날 두 원장이 마련한 교육은 고주파·초음파 리프팅부터 스킨부스터까지 강의와 시연으로 익히는 핸즈온 코스였다. 브라질에는 이미 국산 고주파 장비가 많이 도입돼 있다. 현장에는 이를 활용 중인 의사도 있었다. 브라질 의료진들이 궁금해한 것은 ‘한국 의사들이 실제로 장비를 쓰는 방식’이었다. 환자에게 어떤 기준으로 시술을 권하는지, 몇 차례 시행하는지 구체적인 질문이 쏟아졌다.

최근 서울 강남 셀리팅의원을 찾은 브라질 의사 25명이 김호찬·이영미 대표원장과 함께 기념사진을 찍고 있다. 강남 셀리팅의원 제공

◆브라질에서 떠오르는 ‘한국 리프팅 장비’



브라질은 세계에서 손꼽히는 미용의료 시장이다. 국제미용성형학회(ISAPS)에 따르면 지난해 브라질 성형외과 의사들이 시행한 미용 수술과 비수술 시술은 약 320만건으로 미국에 이어 세계 두 번째로 많았다.



미래에셋증권에 따르면 한국의 에너지 기반 미용기기 전체 수출 물량에서 브라질이 차지하는 비중은 2019년 2.4%에서 2024년 6.4%로 늘었다. 이날 강의에 등장한 고주파 장비 ‘볼뉴머’의 개발사 클래시스가 대표적이다. 초음파 리프팅 장비 ‘슈링크’(수출명 울트라포머)를 현지에 보급해 온 클래시스는 지난해 브라질에서 약 270억원의 매출을 올렸다.



◆같은 65세 환자도 시술 방식 달라



이영미 원장과 성형외과 전문의인 김호찬 원장은 미용의료기기를 진료에 활용하며 쌓은 경험을 국내외 동료 의사들에게 전하는 ‘키닥터’다.



두 원장은 고주파 장비의 냉각 방식과 피부에 닿는 팁의 형태를 비교한 뒤, 볼뉴머와 슈링크 유니버스를 병행하는 복합치료 ‘볼포머’를 소개했다. 볼뉴머의 고주파로 진피에 열을 전달하고, 슈링크 유니버스의 집속초음파로 근막층 등 목표 깊이에 에너지를 모아 치료 효율을 높이는 방식이다. 마이크로웨이브 방식으로 지방층을 타깃으로 하는 올라웨이브 시술법도 소개됐다.



병원이 공개한 27~70세 환자들의 복합 시술 기록을 보면 같은 65세라도 피부 상태와 지방 분포, 노화 양상 등에 따라 장비별 조사 횟수가 달랐다. 가령 한 명에게는 고주파 600회와 초음파 1000회를, 다른 한 명에게는 고주파 500회와 초음파 600회를 적용했다.



브라질 의료진들은 “현지에서도 한국 리프팅 장비 사용이 늘고 있다”며 “두 원장의 설명을 으며 장비 활용에 관한 궁금증을 풀 수 있었다”고 전했다.



◆화상 환자 돌보는 브라질 의사가 주목한 인체 유래 ECM



참가자들이 눈여겨본 소재는 진료 분야에 따라 달랐다. 이날 교육에는 콜라겐 조직보충재 ‘아텔로필’과 인체 유래 세포외기질(ECM) 스킨부스터 ‘셀리비온 린제이’도 포함됐다.



이날 현장을 찾은 브라질 성형외과 전문의 크리스 소브라우는 한국에서 직접 경험해 보고 싶은 시술로 ‘인체 유래 ECM’을 꼽았다. 브라질에서도 손꼽히는 규모의 화상 진료 부서에서 일한다는 그는 “브라질에서 화상 환자를 많이 진료한다. 특히 인체 유래 세포외기질 시술을 직접 받아보고 싶어 이곳을 찾았다”고 말했다. 한국 드라마 팬이라는 소브라우는 “오래전부터 한국에 와보고 싶었다”고도 했다.



이영미 원장은 “K-컬처와 K-뷰티가 활발히 소개되는 상황과 맞물려 국내 메디컬에스테틱 기업들의 리프팅 장비가 발전하면서 한국을 찾아 배우려는 의료진이 늘어나는 것을 느낀다”며 “해외 의료진이 자국 진료실에서도 한국 장비를 효과적으로 활용할 수 있도록 환자별 시술 경험을 꾸준히 나누고 싶다. 이런 교류를 통해 우리 의료진의 술기를 함께 알리겠다”고 말했다.

정희원 기자

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