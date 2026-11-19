흉통으로 119구급차로 이송된 환자보다 먼저 병원 응급실에 도착한 것은 구급대가 보낸 심전도 검사 결과였다.



지난 5월, 90대 여성 A씨가 흉통으로 119를 찾았다. 병원으로 향하는 길, 구급대원이 현장에서 심전도를 측정하자 인공지능(AI) 판독 보조 프로그램이 급성심근경색 가능성을 제시했다. 구급대는 곧바로 심전도 검사 결과를 한림대동탄성심병원 응급실로 전송했다. 결과를 미리 받아본 의료진은 A씨가 응급실에 도착한 지 6분 만에 급성심근경색을 확인했다. 도착 44분 만에 박명수 한림대동탄성심병원 순환기내과 교수가 막힌 관상동맥에 스텐트를 삽입했고 A씨는 입원 치료 후 퇴원했다.

삼성서울병원은 지난 9월 세계 최초로 수술 보조 로봇 2대와 인간 의사의 협업 장면을 시연했다. 사진은 수술 시연 중인 오남기 이식외과 교수와 로봇. 삼성서울병원 제공

의료 AI의 쓰임이 달라지고 있다. 구급 현장에서는 환자가 병원에 닿기 전 치료를 준비할 단서를 주고, 병리과에서는 흔한 암과 생김새가 비슷한 희귀암을 가려내는 일을 돕는다. 수술 영상을 보고 집도의가 어느 단계까지 수술을 진행했는지 파악하거나 병동에서 쓰는 장비 가운데 무엇부터 점검해야 할지 알려주는 기술도 개발되고 있다.



◆심전도 한 장, 조직 한 장에서 찾은 진단 단서



A씨가 치료받은 한림대동탄성심병원은 지난 3월부터 경기도소방재난본부와 ‘병원 전 AI 심전도 판독’ 시범사업을 진행하고 있다. AI가 수 초 안에 심전도 분석 결과를 내놓으면 응급의학과 의료진이 환자의 증상과 활력징후를 함께 살펴 최종 판독하고 이송 여부를 결정한다.



지난 3월부터 9월까지 연계 구급대가 AI 심전도를 활용한 사례는 872건이다. 이 가운데 중증 심혈관질환이 의심돼 이송을 놓고 병원에 사전 연락한 사례는 88건이었다.



◆희귀 신장암 판독 도운 AI… 의사 수용도 따라 효과 달라



현장에서 일찍 포착한 징후가 치료 준비로 이어졌다면, 병리과에서는 좀처럼 의심하기 어려운 질환을 추가 검사 대상으로 좁히는 데 AI가 쓰인다. 김남국·조영미 서울아산병원 교수팀이 주목한 ‘푸마르산 수화효소 결핍 신세포암’이 이같은 경우다. 전체 신장암의 0.4% 미만인 데다 다른 신장암과 조직 형태가 비슷해 첫 판독에서 가능성을 떠올리지 못하면 확진에 필요한 유전자 검사까지 이어지기 어렵다.



연구팀이 개발한 AI의 도움을 받아 병리과 전문의와 전공의 21명이 신장암 조직 30건을 판독하자 진단 정확도는 60.0%에서 73.3%로 높아졌다. 다만 의사가 AI의 의견을 어떻게 받아들이느냐에 따라 결과는 달랐다. AI 판단을 적극 수용한 의사들은 정확도가 높아진 만큼 잘못된 의견까지 따르는 경향도 컸다. AI가 틀렸을 때 그 판단을 받아들인 비율은 수용형에서 80%, 신중형에서 60%였다.



◆집도의 손끝 따라 수술 단계 읽는 AI



병리과에서 조직 영상을 읽고 희귀암의 단서를 찾던 AI가 수술실에서는 집도의의 손끝을 따라간다. 정규환 삼성서울병원 센터장·전용준 연구원·오남기 교수팀이 개발한 ‘커콘믹스플러스’는 도구와 그 도구가 닿는 부위, 집도의의 동작을 시간 순서에 따라 분석한다. 담낭을 떼어내기 전 담즙이 새지 않도록 클립을 채우는 동작까지 구분하는 식이다.



이 AI는 담낭 절제술 영상에서 수술이 어느 단계에 이르렀는지 93% 이상의 정확도로 판별했다. 연구팀은 수술 과정을 자동으로 기록하거나 전공의가 영상을 보며 수술을 복기하는 데 이 기술을 활용할 수 있을 것으로 봤다. 오남기 교수는 “손끝 동작을 배운 AI가 수술 전체의 흐름까지 읽어낸 셈”이라며 “궁극적으로는 수술 중 상황을 실시간 인지하는 휴머노이드 수술 보조 로봇에도 활용할 수 있을 것”이라고 전망했다.



◆어떤 장비 얼마나 썼나… AI로 의료기기 점검 순서 정한다



의료 AI의 쓰임새는 병동 장비 관리로도 넓어지고 있다. 이화의료원 의공팀은 지난 4일 AI로 의료기기 사용 이력과 안전 상태를 관리하는 기술로 특허를 받았다.

의료기기 안전관리 분야 특허를 취득한 이화의료원 의공팀이 특허받은 시스템을 이용해 원내 의료기기를 점검하고 있다. 이화의료원 제공

이화의료원 의공팀이 지난 4일 특허를 등록한 AI 기술은 환자와 장비의 위치 정보에 처치·검사·투약 처방 내역을 대조해 실제 사용한 기기를 가려내고 사용 이력을 자동으로 기록한다.



의료진은 누적 사용 시간과 점검·수리 이력, 식품의약품안전처의 안전성 정보를 바탕으로 기기를 쓰기 전 점검이 필요한지, 리콜 대상인지 확인할 수 있다. 이화의료원은 주요 기능별 시험을 마쳤으며 단계적으로 진료 현장에 적용할 계획이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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