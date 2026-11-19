IBK기업은행 임명옥. 사진=KOVO 제공

이제 한 경기 남았다. V리그 역대 최다 경기 출전 경신이 눈앞이다. IBK기업은행 베테랑 리베로 임명옥(40)의 얘기다.

임명옥은 오는 20일 김천실내체육관에서 열리는 한국도로공사와의 2026~2027 HK흥국금융 V리그 여자부 원정 경기에 나서면 정규리그 통산 626경기에 출전하게 된다. 이는 프로배구 남녀부를 통틀어 역대 최다 출전 기록이다.

종전 남자부 여오현(625경기)의 기록을 넘어선다. 여오현은 2023~2024시즌을 끝으로 선수 생활을 마무리했다.

임명옥은 2005년 V리그 출범 당시 KT&G(현 정관장)에 입단하며 프로 무대에 첫발을 내디뎠다. 한국도로공사를 거쳐 지난 시즌부터 기업은행에서 둥지를 틀었다. 프로 원년부터 현재까지 남녀부를 통틀어 23시즌 째 현역으로 뛰고 있는 유일한 선수다. 지난 시즌 여자부 최초로 통산 600경기 출전을 달성했다. 아킬레스건 파열 부상으로 지난 시즌을 마감했지만 올 시즌 돌아와 팀의 선두(승점 12·4승1패)를 이끌고 있다.

살아있는 역사다. 지난해 10월 남녀부 최초로 통산 디그 1만1500개를 돌파했다. 통산 디그(1만2075개)와 수비 성공(1만9153개), 리시브 정확(7078개) 등 주요 수비 지표에서도 역대 최다 기록을 보유했다. 오랜 시간 리그 정상급 수비력을 유지하며 ‘최리(최고의 리베로)’라는 별명을 얻었다.

IBK기업은행 임명옥. 사진=KOVO 제공

수상도 화려하다. 2010~2011시즌과 2013~2014시즌 수비상을 받았다. 2019~2020시즌부터 2024~2025시즌까지 6시즌 연속 베스트7 리베로 부문을 싹쓸었다. V리그 출범 20주년을 기념해 선정한 20주년 베스트7에서도 리베로 부문 수상의 영예를 안았다. KT&G와 KGC인삼공사, 한국도로공사에서 총 네 차례 챔피언결정전 우승까지 책임졌다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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