11월 경매의 최고가는 ‘투아너앤드서브(부마)’와 ‘대왕대비(모마)’의 자마인 121번 상장마가 차지했다. 김준현 생산자가 배출한 이 말은 열띤 호가 끝에 2억3000만원에 낙찰됐다.



한국경주마생산자협회는 지난 17일 한국마사회 제주목장 내 경매장에서 ‘2026년 11월 국내산마 경매’를 진행했다. 이번 경매에는 총 65명의 마주가 참여해 국산 경주마에 대한 높은 관심을 보였다. 경매 결과 전체 138두 가운데 46두가 새 주인을 찾아 33%의 낙찰률을 기록했으며, 총낙찰액은 24억9900만원으로 집계됐다.

경주마 경매 현장

두당 낙찰가는 최저 2300만원에서 최고 2억3000만원까지 형성됐으며, 평균 낙찰가는 5432만원을 기록했다. 이는 지난해 평균 낙찰가(4740만원) 대비 692만원 상승한 금액으로 우수 혈통마에 대한 수요가 집중된 것으로 나타났다.



한국마사회 관계자는 “전년 대비 평균 낙찰가가 크게 오르고, 최고가가 2억3000만원에 달하는 등 우량 국산마에 대한 마주들의 투자 열기를 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 생산 농가의 경쟁력 강화와 우수 국산 경주마 육성을 위한 지원을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.

권영준 기자

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