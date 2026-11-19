‘대기만성’ 조재로(33) 기수가 데뷔 11년 만에 통산 300승 고지를 밟았다.



19일 한국마사회에 따르면 조재로 기수는 지난 15일 렛츠런파크 서울에서 열린 제3경주에서 ‘핫슈거매직’(3세, 암, 마주 김근영, 조교사 백종수)과 함께 가장 먼저 결승선을 통과하며 개인 통산 300승을 달성했다.

조재로 기수와 '핫슈거매직'이 결승선을 통과하고 있다. 한국마사회 제공

2015년 6월 데뷔 이후 11년 만에 이룬 성과다. 사실 데뷔 초기 대상 경주에서 간간히 정상에 오르긴 했지만, 눈에 띄는 기수는 아니었다. 시즌 개인 승리로 2024년에서야 처음으로 두 자릿수 승률을 기록했다. 실제 통산 승률 역시 이날 현재 정확하게 10%를 찍었다. 하지만 조 기수는 포기하지 않았다. 매일 구슬땀을 흘리며 꽃봉오리를 틔우기 위해 경주마와 호흡했다.



조 기수에게 변곡점은 2024년이다. ‘강풍마’와 함께 스포츠조선배 대상경주에서 정상에 오르며 서막을 올렸다. 거침없이 질주를 펼친 그는 2025년 ‘빈체로카발로’와 함께 한국경마 최초의 스프린터 시리즈 챔피언에 오르며 정상급 기수로 자리매김했다.

조재로 기수가 300승 달성 후 세리머니를 하고 있다

2025년 4번의 대상경주에서 정상에 오른 조 기수는 올해도 무섭게 질주 중이다. 2026년 한 해에만 대상경주에서 5승을 거두며 개인 한 시즌 최다 대상경주 우승 기록을 새롭게 썼다. 특히 ‘캐치레이스’와 함께한 코리안오크스(G2), 강풍마와 다시 호흡을 맞춘 KRA컵 클래식(G2) 등 주요 대상경주에서 우승하며 단거리부터 중장거리까지 폭넓은 기승 능력을 입증했다.



3년 연속 연간 50승 이상을 기록한 조재로 기수는 개인 한 시즌 최다승 기록 경신도 눈앞에 두고 있다.



조재로 기수는 300승 달성 직후 인터뷰에서 “말을 탈 기회가 많지 않았던 시절에 1승 1승이 참 소중했다. 그때의 마음을 잊지 않고 꾸준히 노력하다 보니 해마다 조금씩 좋은 성적을 거둘 수 있었던 것 같다”며 “앞으로도 부상 없이 오래도록 즐겁게 말을 타고 싶다. 매 순간 최선을 다하며 응원해 주시는 팬들께 더 좋은 모습으로 보답하겠다”고 소감을 전했다.

권영준 기자

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