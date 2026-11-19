한 마방에서 탄생한 두 스타가 국산 최강마의 자리를 놓고 맞붙었고, 훗날 한국경마를 대표하는 명마로 성장할 ‘청담도끼’가 짜릿한 역전승으로 존재감을 드러냈다. 10년 전 오늘, 한국경마의 늦가을은 뜨거웠다.



오늘의 성과에는 어제의 도전이 쌓여 있다. 한국마사회는 ‘한국경마 타임캡슐’을 통해 매달 과거의 주요 사건과 이슈를 소환해 한국경마의 성장 과정을 되짚는 콘텐츠를 제공하고 있다. 잊혀가는 기록을 다시 꺼내 현재의 의미를 찾고, 한국경마가 걸어온 발자취를 미래를 위한 역사적 자산으로 남기겠다는 취지를 담았다.

트리플나인

◆한 마방 두 스타, ‘트리플나인’과 ‘파워블레이드’의 대통령배



2016년 11월13일 렛츠런파크 서울에서 열린 ‘대통령배(GⅠ)’는 시작 전부터 관심이 뜨거웠다. 국산마만 출전할 수 있는 2000m 경주로, 코리안더비와 함께 국산마 경주 가운데 상금이 가장 큰 무대였다. 출전마 중에는 같은 김영관 조교사 마방의 두 스타가 있었다. 2015년 대통령배 우승마 트리플나인과 그해 삼관마 파워블레이드였다.

파워블레이드

경주는 파워블레이드가 선두권으로 나섰고, 처음 호흡을 맞춘 서승운 기수와 트리플나인은 중위권에서 때를 기다렸다. 마지막 코너를 지나 직선주로에 접어들자 두 스타의 본격적인 승부가 시작됐다. 파워블레이드가 선두를 향해 질주했지만, 막판까지 힘을 비축한 트리플나인의 뒷심이 한 수 위였다. 결국 트리플나인은 파워블레이드를 5마신 차로 따돌리고 결승선을 통과하며 대통령배 2연패를 달성했다.



이날 우승으로 서 기수는 생애 첫 국내 GⅠ 우승의 기쁨을 누렸고, 트리플나인은 2016년 연도대표마에 선정되며 최고의 한 해를 장식했다. 서 기수는 19일 현재 1017승을 기록 중이다. 부산경남 현역 기수 통산 최다승이자 유일한 1000승 기록자다. 은퇴 기수까지 포함해도 개인 통산 1000승 이상 기록자는 유현명(은퇴)과 서 기수 둘 뿐이다.



파워블레이드는 이듬해 그랑프리(GⅠ) 정상에 올랐고, 트리플나인은 2018년까지 대통령배 4연패라는 전무후무한 기록을 남겼다. 한 마방에서 출발한 두 명마의 경쟁은 한국경마 역사에 오래도록 기억될 명승부가 됐다.



◆무명의 2세마가 쓴 역전 드라마, ‘청담도끼’ 전설의 시작

청담도끼

2016년 11월6일 렛츠런파크 서울에서는 외산 2세마들의 대상경주 문화일보배(L)가 열렸다. 13마리가 1200m 거리에서 경쟁한 이날 경주에서 팬들의 예상을 깨고 우승을 차지한 주인공은 단승식 배당률 23.5%의 청담도끼였다.



박을운 기수와 호흡을 맞춘 청담도끼는 경주 초반 9위권에 머물렀다. 그러나 마지막 직선주로에 접어들자 놀라운 뒷심을 발휘하기 시작했다. 결승선 직전 ‘돌콩’과 ‘뉴시타델’을 제치며 반 마신 차의 짜릿한 역전승을 거뒀다. 데뷔 두 번째 경주에서 일궈낸 2연승이자 생애 첫 대상경주 우승이었다.



한국경마를 대표할 명마의 등장을 알리는 신호탄이었다. 청담도끼는 이듬해 KRA컵 클래식(GⅡ)에서 강호들을 제압하며 정상에 올랐고, 2018년에는 대회 2연패에 성공했다. 같은 해 헤럴드경제배, YTN배, 부산광역시장배까지 휩쓸며 서울을 대표하는 최강마로 자리매김했다. 이후 2022년 통산 39전 18승, 대상경주 9승, 총수득상금 약 31억원이라는 빛나는 성적을 남기고 은퇴했다. 2023년 한국마사회의 초대 ‘명예경주마’로 선정된 청담도끼는 경기도 안성팜랜드에서 새로운 삶을 시작했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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