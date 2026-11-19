배우 신성록이 일일 기상캐스터로 변신한다.

신성록은 오는 20일 오전 7시30분 방송되는 JTBC 뉴스 ‘아침&’ 날씨 코너에 출연해 직접 날씨 예보를 전한다. 현재 출연 중인 뮤지컬 ‘두 도시 이야기’도 소개할 예정이다.

지난 11일 개막한 ‘두 도시 이야기’는 찰스 디킨스의 동명 소설을 원작으로 한 작품이다. 18세기 프랑스 대혁명을 배경으로 파리와 런던을 오가며 펼쳐지는 사랑과 희생을 그린다.

신성록은 극 중 시드니 칼튼 역을 맡았다. 개막에 앞서 대표 넘버 ‘기억 안 나(I Can’t Recall)’ 뮤직비디오를 공개했으며, 이번 한국 프로덕션에서 처음 선보이는 프랭크 와일드혼의 신곡 ‘죽는다면 사랑으로(I’ll Die for Love)’도 무대에서 부른다.

이번 공연은 12년 만에 돌아온 프로덕션으로, 원작 프로덕션을 그대로 재현하지 않는 논레플리카(Non-Replica) 방식으로 제작됐다. 대본을 새롭게 각색하고 무대와 의상도 다시 디자인했다.

시드니 칼튼 역에는 카이, 신성록, 고은성이 출연하며 찰스 다네이 역은 백형훈, 진태화, 노윤, 루시 마네트 역은 선민, 이지혜, 김수연이 맡는다. 마담 드파르주 역에는 이영미와 김소향이 출연한다.

‘두 도시 이야기’는 2027년 2월8일까지 광림아트센터 BBCH홀에서 공연된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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