메이필드호텔 서울 외관 전경 (사진 제공=메이필드호텔)

매트리스 전문 브랜드 베스트슬립(대표 서진원)이 서울 강서구에 위치한 5성급 호텔 ‘메이필드호텔 서울(Mayfield Hotel Seoul)’에 프리미엄 매트리스와 침대 프레임을 공급했다고 19일 밝혔다.

브랜드에 따르면 1989년부터 매트리스를 전문적으로 개발·생산해 온 베스트슬립은 대한체육회 ‘침대 및 매트리스 부문’ 공식 파트너사로 활동 중이다. 진천·평창·태릉 국가대표 선수촌과 대한민국 축구 국가대표팀의 훈련 시설인 ‘코리아 풋볼 파크’에 매트리스와 베개 등을 공급하며 국가대표 선수단의 숙면을 지원해 왔다. 이러한 경험을 토대로 자연 친화적인 휴양 시설과 웰니스 인프라를 겸비한 5성급 메이필드호텔에도 제품을 공급, 투숙객이 편안하게 수면을 취할 수 있도록 환경 조성에 힘쓰고 있다.

서울 강서구 내 유일한 5성급 호텔인 메이필드호텔은 도심 속에서 자연과 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간으로 김포국제공항에서 차로 약 5분 거리에 위치해 뛰어난 접근성을 지녔다. 약 10만㎡ 규모의 넓은 부지에는 유럽풍 건축 양식의 호텔 본관과 빌라동, 정원과 숲속 산책로 등이 조성되어 있다.

피트니스 센터와 실내 수영장, 골프연습장, 스파 등 다양한 운동 및 휴양 시설도 갖췄다. 서울월드컵경기장과 가까운 입지와 다양한 부대시설로 인해 국내외 축구 선수단의 숙소로도 이용된 바 있으며, 스페인의 명문 축구 구단 FC바르셀로나 선수단 역시 방한 당시 해당 호텔에 머물렀다.

메이필드호텔은 이러한 웰니스 인프라를 토대로 가족 단위 투숙객을 위한 다양한 객실과 숙박 프로그램도 운영 중이다. 특히 가족 구성원들이 함께 편안하게 머물 수 있도록 객실 공간과 편의시설을 세심하게 구성했다.

메이필드호텔 서울 객실 내부 (사진 제공=베스트슬립)

베스트슬립 제품이 공급된 곳 역시 자녀 동반 투숙객을 위해 특별 기획한 가족형 테마 객실이다. 60㎡ 규모의 ‘빌라 이그제큐티브 스위트’ 타입인 이 객실은 거실과 침실이 분리되어 있는 구조로, 넉넉한 실내 공간과 모던한 우드톤 인테리어가 특징이다. 여기에 베스트슬립 Z시리즈 매트리스와 제롬 저상형 침대 프레임 등을 도입해 성인과 어린이가 함께 머무는 공간에 적합한 수면 환경을 갖췄다.

특히 저상형 침대는 어린 자녀를 동반한 가족의 안전과 편의를 위해 일반적인 침대보다 높이를 낮게 설계한 제품이다. 베스트슬립은 객실의 공간적 특성과 이용객의 연령대에 맞춘 침대를 구성해 가족 단위 투숙객의 휴식 만족도를 끌어올렸다.

이번 매트리스와 침대 공급은 베스트슬립이 일반적인 호텔 객실을 넘어 가족형 스위트와 같은 특화 객실에도 제품을 제공했다는 점에서 의의가 있다. 객실 유형과 투숙객의 특성에 따라 필요한 침대의 형태와 기능이 달라지는 만큼, 베스트슬립은 자체 생산 역량을 통해 다양한 숙박 공간에 적합한 수면 제품을 공급 중이다.

베스트슬립 서진원 대표는 “도심 속 자연환경과 우수한 웰니스 시설을 지닌 5성급 메이필드호텔에 베스트슬립의 제품을 공급하게 되어 뜻깊다”며 “가족 단위 투숙객이 머무는 공간에서는 성인과 어린이 모두의 이용 편의를 고려한 침대 구성이 중요하다. 향후에도 각 숙박 시설의 콘셉트와 고객 수요에 맞춘 매트리스와 침대 제품을 계속해서 선보이겠다”고 말했다.

한편 베스트슬립은 호텔 부문에서도 객실 환경에 맞춘 제품을 제작·공급하며 사업을 확장하고 있다. 5성급 호텔 ‘인스파이어 엔터테인먼트 리조트’, ‘서머셋’, ‘하이원 그랜드호텔’, ‘제주신화월드 신화관’, ‘제주 오리엔탈호텔’을 비롯해 인터컨티넨탈 호텔 그룹 ‘보코서울강남’, 메리어트 계열 ‘라이즈 오토그래프 컬렉션’, ‘라마다’ 등 국내외 100곳 이상의 호텔 및 프리미엄 숙박 시설에 매트리스를 공급했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]