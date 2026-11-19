배우 윤균상이 ‘신의 구슬’을 통해 새로운 연기 변신에 나선다.

오는 12월 5일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘신의 구슬’은 1258년 고려시대를 배경으로 호국의 성물 관음보주를 찾아 전쟁터로 뛰어든 호송대와 이들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린 액션 멜로 사극이다.

윤균상은 극 중 원주성을 지키는 방호별감이자 왕희(수현)의 첫사랑인 왕무 역을 맡았다. 왕무는 고려 개국공신의 후손이자 방계 황족으로, 무신정권의 견제 속에 변방을 떠돌며 원주성을 지키는 인물이다. 오래전 왕희와의 가슴 아픈 인연을 간직한 채 사랑과 생존, 권력 사이에서 갈등한다.

윤균상은 작품을 선택한 이유에 대해 “대본과 캐릭터가 너무 매력적이었다. 대본을 읽는 내내 기대감이 계속 높아졌고 웅장하고 따뜻했다”며 “그동안 해보지 못했던 캐릭터로 새로운 모습을 보여줄 수 있을 것 같았다”고 밝혔다.

왕무의 매력으로는 목표를 향해 거침없이 나아가는 강단과 그 이면에 감춰진 고독을 꼽았다. 그는 “왕무라는 캐릭터가 가지고 있는 사연과 사랑, 아픔, 분노 등 내면적인 부분이 단면적으로 보여지면 안 될 것 같아, 왕무가 가진 이미지 안에서 감정의 폭을 넓히려고 노력했다”고 설명했다.

액션 연기를 위한 준비도 기울였다. 윤균상은 “사극 작품 특성상 승마나 검술, 무술 등의 액션이 많다 보니 자연스럽게 소화하기 위해 나름 준비를 했다”며 “상대방과 합을 맞춰 진행하는 부분들도 많아 서로 다치지 않기 위해 많이 이야기하고 조심하면서 진행했다”고 전했다.

특히 윤균상은 왕무를 극의 흐름을 바꿀 수 있는 인물로 소개했다. 그는 “왕무는 인물들 간의 관계성이나 위치 등 여러 가지로 봤을 때 작품에서 변수를 제일 많이 줄 수 있는 캐릭터”라며 작품의 핵심 키워드로 ‘변수’, ‘관음보주’, ‘생존’을 꼽았다.

또한 ‘신의 구슬’을 ‘희망’이라고 정의하며 “각 캐릭터가 저마다의 목표를 향해 나아가고, 모두가 하나의 목표를 이루기 위해 긴 여정을 떠나는 이야기”라며 “그것이 누구에게나 희망으로 다가가기를 바라는 마음”이라고 말했다.

끝으로 “지금까지 연기해보지 못했던 캐릭터에 도전해 새로운 모습을 보여드리기 위해 열심히 노력했다”며 작품에 대한 기대를 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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