‘보스의 노골적 취향’ 성훈이 오세영의 마음을 사로잡기 위해 인공지능(AI)의 도움을 받는다.

19일 방송되는 MBN 수목드라마 ‘보스의 노골적 취향’ 4회에서는 권도혁(성훈)이 이은채(오세영)와의 내기에서 승리하기 위해 AI 데이터를 활용하는 모습이 그려진다.

앞서 권도혁과 이은채는 사사건건 티격태격하면서도 조금씩 가까워졌다. 소화불량으로 힘들어하던 권도혁은 손을 따주려는 이은채의 갑작스러운 손길에 당황했고, 노래에 대한 그녀의 생각을 들으며 눈빛이 달라졌다. 저녁 식사 후 술에 취한 이은채가 노래를 부르자 권도혁은 지독한 불면증에도 불구하고 깊은 잠에 빠져 들었다. 이은채는 그를 집까지 데려다준 뒤 술에 취해 그의 집에서 하룻밤을 보내며 두 사람은 한발짝 더 다가섰다.

이날 방송에서는 이은채를 자신에게 반하게 만들려는 권도혁의 작전이 본격적으로 펼쳐진다. 두 사람은 계약 기간 동안 이은채가 끝까지 마음이 흔들리지 않으면 권도혁이 소원을 들어주고, 그렇지 않으면 이은채가 그의 요구에 응하기로 내기한다.

권도혁은 AI 테오에게 여성들이 매력을 느끼는 남성에 관한 데이터를 요구한다. 이후 셔츠 단추를 풀고 소매를 걷어 올린 채 업무에 몰두하거나 갑자기 이은채의 머리를 쓰다듬는 등 AI가 알려준 방법을 실행에 옮긴다. 하지만 이은채는 그의 행동을 못마땅하게 바라본다.

권도혁은 고가의 목걸이를 선물하며 또 한 번 마음을 얻으려 하지만, 이은채는 이를 단호하게 거절하며 불쾌감을 드러낸다. 예상과 다른 반응에 권도혁 역시 당혹감을 감추지 못한다.

AI의 예측과 달리 좀처럼 흔들리지 않는 이은채의 마음을 권도혁이 사로잡을 수 있을지 관심이 모인다.

제작진은 “이은채를 흔들기 위해 AI 테오의 데이터까지 총동원한 권도혁의 어설픈 플러팅이 유쾌한 웃음을 안긴다. 완벽주의 보스의 의외의 고군분투가 자존심을 건 내기에서 어떤 결과를 만들어낼지 지켜봐 달라”고 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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