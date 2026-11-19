현대모비스가 협력사에 대한 금융·기술 지원을 확대하고 탄소감축과 정보보안 분야까지 지원 범위를 넓히고 있다. 2010년부터 운영해 온 동반성장 제도를 기반으로 공급망 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

현대모비스는 국내외 약 4100개 협력사를 대상으로 운영 중인 지원 제도와 추진 성과를 정리한 동반성장 안내책자를 발간했다고 18일 밝혔다. 책자에는 공정거래 자율준수와 금융·기술·환경·사회·지배구조(ESG) 지원, 산업안전 및 교육 프로그램 등이 담겼다.

현대모비스는 최근 3년간 협력사의 제품 및 신기술 개발에 약 1560억원을 투입했다. 같은 기간 협력사와 공동 출원한 특허는 860건이다. 동반성장펀드와 그룹사펀드, 동반협력대출 등을 통한 금융 지원 규모는 총 5260억원으로 집계됐다.

현대모비스는 이전부터 협력사의 기술 확보와 연구개발을 지원해 왔다. 2022년에는 보유 특허 421건을 협력사에 개방하고 이 가운데 30건을 이전했다. 당시 협력사의 신제품 및 신기술 개발에도 634억원을 지원했다.

지난해 2월에는 주요 협력사 대표 220여명을 초청해 '2025 파트너스 데이'를 열고 기술개발과 품질·안전 분야 협력 방안을 논의했다. 당시 현대모비스는 최근 3년간 협력사의 신제품·신기술 개발 1300여건에 약 2150억원을 지원했다고 발표했다.

협력사 인력 양성도 추진하고 있다. 지난해에는 모빌리티 소프트웨어(SW) 전문인력을 육성하는 '모비우스 부트캠프'를 도입했다. 1기 교육생으로 신규 구직자 200명과 협력사 재직자 100명 등 총 300명을 선발해 관련 교육을 진행했다.

올해는 공급망 환경관리와 정보보안 분야 지원을 확대했다. 협력사를 대상으로 온실가스 배출량 산정과 제3자 검증, 사업장 탄소감축 컨설팅 등을 지원한다. 원재료 조달부터 생산·폐기까지 제품 전 과정의 환경 영향을 분석하는 전과정평가(LCA) 컨설팅도 운영하고 있다.

정보보안 분야에서는 협력사의 보안진단 결과에 따라 네트워크 접근제어(NAC), 데이터유출방지(DLP), 방화벽, 백신 등 정보보호 솔루션 구축을 지원한다. 협력사의 보안 취약점을 줄여 공급망 운영의 안정성을 확보하기 위한 조치다.

금융 지원도 추가했다. 현대모비스는 지난 8월 기술보증기금, 하나은행과 5000억원 규모의 상생보증 프로그램을 출범시켰다. 현대모비스와 하나은행이 공동 출연한 300억원을 재원으로 신용등급이나 담보력이 부족한 중소 협력사의 은행권 자금 조달을 지원한다.

현대모비스는 2010년 동반성장 마스터플랜을 수립한 이후 협력사 지원 제도를 운영해 왔다. 2019년에는 컴플라이언스 경영을 선포하고 공정거래 자율준수 활동과 관련 교육을 확대했다. 동반성장위원회의 동반성장지수 평가에서는 7년 연속 최우수 등급을 받았다.

현대모비스는 앞으로도 협력사의 기술개발과 금융 지원을 지속하고 탄소배출 관리, 정보보안 등 공급망 위험 대응을 위한 지원을 확대할 계획이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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