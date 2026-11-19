그룹 보이넥스트도어와 비투비, 더윈드, 가수 배진영이 각자의 개성을 살린 무대로 연말 K-팝 팬들을 만난다. 대학수학능력시험을 마친 수험생을 위한 특별 할인 혜택도 마련된다.

오는 12월 19일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장 7홀에서 열리는 ‘2026 WAVE of ECLIPSE’(2026 웨이브 오브 이클립스)는 서로 다른 음악적 색깔을 지닌 네 팀의 무대를 한자리에서 즐길 수 있는 공연이다. 오후 1시와 오후 6시 30분 두 차례 진행되며, 회당 약 150분 동안 다채로운 라이브와 퍼포먼스를 선보인다.

이번 공연에서는 각 아티스트의 개성을 충분히 느낄 수 있는 무대가 펼쳐질 예정이다. 보이넥스트도어와 비투비가 각각 40분 이상의 공연을 이끌고, 더윈드와 배진영도 자신들만의 음악적 색깔을 담은 무대로 관객들과 호흡한다.

먼저 보이넥스트도어는 일상에서 마주하는 다양한 감정을 자신들만의 방식으로 풀어낸 음악과 에너지 넘치는 퍼포먼스를 선보인다. 자연스러운 무대 매너와 다채로운 무대 구성으로 팬들의 호응을 이끌어낼 전망이다.

비투비는 탄탄한 가창력과 풍부한 무대 경험을 앞세운다. 감성적인 발라드부터 흥겨운 곡까지 폭넓은 음악 스펙트럼을 바탕으로 멤버들의 개성이 돋보이는 라이브 무대를 꾸민다.

더윈드는 기존의 청량한 이미지에 장난기 넘치는 매력을 더한 ‘청량악동’ 콘셉트로 20분간 무대를 채운다. 밝고 경쾌한 음악과 완성도 높은 퍼포먼스로 팀 특유의 에너지를 전할 예정이다.

솔로 아티스트로 활동 영역을 넓혀온 배진영도 30분간 무대에 오른다. 그룹 활동을 통해 쌓아온 무대 경험을 바탕으로 자신만의 음악과 퍼포먼스를 선보이며 색다른 매력을 드러낸다.

이번 공연은 2027학년도 대학수학능력시험을 치른 수험생을 위한 할인 프로모션도 진행할 예정이다. 수험생에게는 티켓 가격의 30% 할인 혜택이 제공된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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