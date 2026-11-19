BYD ‘씨라이언 7’ 주행 모습. BYD코리아 제공

중국 전기차 업체들이 중국산 제품에 대한 부정적인 인식을 가격 경쟁력으로 돌파하며 한국 시장을 빠르게 잠식하고 있다. 내년에는 중국 전기차 업체의 추가 진출이 예정돼 있어서 국내 전기차 생산 생태계를 뒷받침할 정책이 절실하다는 지적이 나온다.

19일 자동차 리서치 전문기관 컨슈머인사이트의 연례 자동차기획조사(8951명 대상)에 따르면 BYD(비야디)는 국내 진출 1년 반 만에 인지율 81%로 2위에 올랐다. 하지만 구매의향은 11%, '사고 싶지 않다'(1+2점)는 65%로 사고 싶지 않다는 의향이 구매의향의 6배에 달했다. 높은 인지율이 구매의향으로 직결되지 않은 셈이다. ‘이미지가 나빠졌다’는 응답도 22%로 가장 높았다. 샤오미(76%)·샤오펑(64%)·지커(58%) 등 다른 중국 업체들에 대한 ‘사고 싶지 않다’는 응답도 모두 절반을 넘었다. 국내 소비자들 사이에선 여전히 중국산 전기차에 대한 부정적 인식이 남아있음을 알 수 있는 대목이다.

그러나 이 같은 소비자 인식과 달리 중국산 전기차는 국내에서 약진하고 있다. 한국무역협회에 따르면 올해 1~9월 중국의 한국 전기 승용차 수출액은 33억5991만 달러로 전년 동기 대비 99.2% 증가했다. 이는 ▲벨기에(58억3589만 달러) ▲호주(46억4473만 달러) ▲영국(37억5225만 달러)에 이어 세계에서 네 번째로 큰 규모다. 아시아 국가 가운데서는 한국이 중국산 전기차의 최대 수출시장으로 집계됐다. 중국의 한국 전기차 수출액은 2020년 1232만 달러에서 지난해 21억4173만 달러로 5년 만에 약 174배 급증했다. BYD는 올해 1월부터 10월까지 2만1731대를 판매하며 수입차 업체 중 판매량 4위를 달리고 있다.

중국산 전기차의 국내 유입이 늘면서 국산 전기차의 시장 점유율은 하락하고 있다. 한국자동차모빌리티산업협회에 따르면 2022년 75%였던 국산 전기차의 국내 시장 점유율은 올해 1~9월 55%로 떨어졌다. 승용 전기차로 한정하면 국산차 점유율은 48.7%에 그쳐 절반에도 미치지 못했다.

문제는 앞으로 중국산 전기차 공세가 더욱 거세질 것으로 보인다는 점이다. 중국 전기차 업체 샤오펑(XPENG)은 최근 한국 법인 대표를 선임하고 국내 시장 진출을 본격화했다. 체리자동차와 창청자동차도 내년 국내 시장 진출을 준비 중이어서 가격 경쟁이 더욱 치열해질 전망이다.

상황이 이렇다 보니 국내 자동차 업계에선 중국의 저가 공세에 대응하고 국내 자동차산업의 생산기반을 유지하기 위해 세제 지원이 필요하다는 목소리가 커지고 있다. 국회에서도 국내 생산을 지원하기 위한 세제 개편 논의가 본격화하고 있다. 22대 국회에서는 전기차 등 미래형 자동차를 국내생산세액공제 대상에 포함하는 내용의 조세특례제한법 개정안이 총 24건 발의됐다. 정부도 세제 지원을 추진하는 방향으로 가닥을 잡은 것으로 알려졌다. 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 2일 현대차·기아 기술연구소에서 열린 업계 간담회에서 전기차 생산세액공제 도입과 관련해 국회 논의에 적극적으로 참여하겠다고 밝혔다. 업계에서는 국내 전기차 수요가 증가하는 상황에서 생산세액공제를 도입하면 완성차 업체의 국내 생산을 유도하고 관련 부품업계의 경쟁력 유지에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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