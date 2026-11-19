지스타 2026 제1전시장에 마련된 크래프톤 부스 모습. 크래프톤 제공

그룹 아이브(IVE)의 레이와 리즈가 지스타 2026에 출격한다. 크래프톤 부스에 방문해 현장을 찾은 팬과 관람객을 만날 예정이다.

크래프톤은 오는 22일까지 부산 벡스코에서 열리는 지스타 2026에 참가해 출품작 5종을 중심으로 시연 및 체험 프로그램을 운영한다고 19일 밝혔다.

올해로 10년 연속 지스타에 참가하는 크래프톤은 ‘크래프톤 나우(KRAFTON NOW)’를 주제로 관람객 참여형 이벤트를 선보인다.

가장 눈길을 끄는 프로그램은 아이브 레이와 리즈의 방문이다. 펍지와 컬래버레이션을 진행한 두 멤버는 오는 22일 스페셜 게스트로 무대에 올라 협업에 관한 이야기를 나눈다. 퀴즈 등 다양한 프로그램에도 참여하며 현장을 찾은 팬들과 만날 예정이다.

지스타 2026 제1전시장에 마련된 크래프톤 부스 모습. 크래프톤 제공

이용자와 개발진이 직접 소통하는 자리도 마련된다. 21일에는 배틀그라운드의 김태현 디렉터와 김상균 개발 본부장이 크리에이터 김블루, 주키니와 함께 ‘무엇이든 말해보급’을 진행한다. 게임에 관한 이용자들의 질문에 답하고 다양한 의견을 주고받는 시간으로 꾸며진다.

크리에이터와 프로게이머가 참여하는 무대 행사도 이어진다. 배틀그라운드 파트너 팬밋업 ‘I PUBG U’에는 로키, DG98, 미라클, 왓구 홍길동, 김블루, 주키니 등이 출연한다. 퀴즈와 이모트 챌린지, 사인회 등을 통해 팬들과 가까이에서 호흡한다. ‘말왕의 배그는 못 참지’와 루시아·눈부신이 함께하는 퀴즈쇼 ‘펍퀴즈’도 관람객을 기다린다.

이스포츠 팬들을 위한 프로그램으로는 ‘나는 프로’가 준비됐다. 젠지와 T1 선수단이 밸런스 게임과 질의응답을 통해 팬들과 이야기를 나눌 예정이다. 배틀그라운드 모바일(PUBG MOBILE) 부스에서는 농심 레드포스 선수단과 함께하는 팬밋업과 이벤트 매치가 열린다. 세드와 비누가 출연하는 ‘크래프트 그라운드 지스타 스페셜’을 비롯해 오살과 절절포에게 관람객이 직접 도전하는 참여형 행사도 진행한다.

출품작을 직접 경험할 수 있는 시연 공간도 마련했다. ‘타래: 언바운드(TARAE: The Unbound)’는 기존 데모에서 공개되지 않았던 신규 클래스 투귀를 선보인다. 게임 캐릭터로 변신한 코스어들과 사진을 촬영할 수 있는 포토존도 운영한다. ‘에이지 트위스터(Age Twisters)’에서는 두 명이 함께 즐기는 협동 플레이를 체험할 수 있으며, 게임 속 캐릭터와 배경을 활용한 포토존도 만날 수 있다.

‘왈츠앤잼(Waltz and Jam)’은 다음달 3일 글로벌 출시를 앞두고 지스타에서 데모를 공개한다. 현장 관람객에게는 한정 플레이테스트 참여 기회가 주어지며, 캐릭터 인형탈 포토세션과 사회관계망서비스(SNS) 인증 이벤트도 진행한다. ‘템빨용사(Overgeared Hero)’ 부스에서는 모바일과 태블릿으로 게임을 즐길 수 있다. 궁수와 전사, 마법사 등 게임 속 캐릭터와 복고풍 도트 그래픽을 활용한 포토존도 마련된다.

현장 참여자를 위한 혜택도 준비했다. 타래: 언바운드와 에이지 트위스터, 왈츠앤잼은 스팀 위시리스트에 게임을 추가하는 이벤트를 진행한다. 각 부스에서 시연하거나 현장 프로그램에 참여하면 IP별 굿즈를 받을 수 있다. 무대 행사에서도 게임 아이템과 게이밍 기어 등 다양한 경품을 제공한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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