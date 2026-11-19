뉴미디어 엔터테인먼트 기업 비앤비플레이(BNB PLAY)가 댄스 경연 대회 ‘BE THE ONE VOL.4’의 공식 후원사로 참여해 차세대 댄서와 크리에이터 발굴에 나선다.

오는 12월 6일 디지털서울문화예술대학교에서 열리는 ‘BE THE ONE VOL.4’는 댄스 크루 퍼포먼스 배틀을 중심으로 참가자들이 실력을 겨루는 대회다.

이번 대회에는 댄서 효진초이를 비롯해 댄스 크루 ‘어때’의 테드(Ted)와 블랙큐(Black.Q)가 퍼포먼스 부문 심사위원으로 참여한다. K팝 부문에는 댄스 크루 저스트절크의 에스원(S.one)과 댄스 에이전시 71ent 대표 최기석이 심사위원으로 나선다.

공식 후원사로 참여하는 비앤비플레이는 우수 참가자 발굴 및 캐스팅을 비롯해 공식 계정을 통한 현장 무대 콘텐츠 송출, 크리에이터 어워즈 3개 부문 신설, 단체 퍼포먼스 부문 1위 상금 후원 등을 진행한다.

특히 참가자들의 무대를 디지털 콘텐츠로 제작해 보다 많은 대중에게 선보이고, 우수 참가자들이 새로운 활동 기회를 얻을 수 있도록 지원할 계획이다.

비앤비플레이는 틱톡 라이브(TikTok LIVE)를 기반으로 아티스트 매니지먼트와 오리지널 콘텐츠 기획·제작 사업을 전개하는 기업이다. 지난해 틱톡 코리아 그룹 라이브 부문 매출 1위를 기록했다.

비앤비플레이 관계자는 “이번 협력을 통해 무대 위에서 자신만의 가능성을 보여주는 댄서와 크리에이터들에게 새로운 기회를 제공하고자 한다”며 “앞으로도 다양한 분야의 인재를 발굴하고, 이들이 뉴미디어 환경에서 자신만의 콘텐츠와 팬덤을 구축하며 성장할 수 있도록 지원을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.

‘BE THE ONE VOL.4’ 참가 신청은 오는 30일까지 진행된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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