사진=국기원 제공

태권도 발전과 세계화에 힘쓴 공로자들이 한자리에 모인다. 국기원이 태권도 보급과 진흥에 헌신한 인물들의 업적을 기리는 특별한 자리를 마련한다.

국기원은 오는 27일 오후 2시 서울 강남구 국기원 중앙수련장에서 ‘2026 자랑스러운 태권도인 상 시상식’을 개최한다고 19일 밝혔다. 올해로 10회째를 맞는 이번 행사에는 태권도 단체 임직원과 원로, 국내외 지도자 등 200여명이 참석할 예정이다.

2007년 제정된 자랑스러운 태권도인 상은 국기원이 주최하는 유일한 포상 행사다. 태권도 발전에 기여한 인물을 발굴하고 그 공적을 기리기 위해 마련됐다. 수상자는 선정위원회의 심의를 거쳐 결정된다.

사진=국기원 제공

시상은 크게 ‘태권도 대상’과 ‘태권도인 상’으로 나뉜다. 태권도 대상은 국기장·진인장·문화장 등 3개 부문, 태권도인 상은 지도자·선수·심판·심사·교육·연구·경영·창조·봉사·문화·특별 등 11개 부문으로 구성된다.

국기원은 시상식의 의미를 알리고 수상자들의 공적을 기리기 위해 공식 홈페이지에 올해 수상자 명단과 주요 업적을 게시할 계획이다. 향후 역대 수상자 명단도 순차적으로 공개해 시상식의 위상을 높여나갈 방침이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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