태권도 발전과 세계화에 힘쓴 공로자들이 한자리에 모인다. 국기원이 태권도 보급과 진흥에 헌신한 인물들의 업적을 기리는 특별한 자리를 마련한다.
국기원은 오는 27일 오후 2시 서울 강남구 국기원 중앙수련장에서 ‘2026 자랑스러운 태권도인 상 시상식’을 개최한다고 19일 밝혔다. 올해로 10회째를 맞는 이번 행사에는 태권도 단체 임직원과 원로, 국내외 지도자 등 200여명이 참석할 예정이다.
2007년 제정된 자랑스러운 태권도인 상은 국기원이 주최하는 유일한 포상 행사다. 태권도 발전에 기여한 인물을 발굴하고 그 공적을 기리기 위해 마련됐다. 수상자는 선정위원회의 심의를 거쳐 결정된다.
시상은 크게 ‘태권도 대상’과 ‘태권도인 상’으로 나뉜다. 태권도 대상은 국기장·진인장·문화장 등 3개 부문, 태권도인 상은 지도자·선수·심판·심사·교육·연구·경영·창조·봉사·문화·특별 등 11개 부문으로 구성된다.
국기원은 시상식의 의미를 알리고 수상자들의 공적을 기리기 위해 공식 홈페이지에 올해 수상자 명단과 주요 업적을 게시할 계획이다. 향후 역대 수상자 명단도 순차적으로 공개해 시상식의 위상을 높여나갈 방침이다.
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