쿠팡플레이가 JTBC 새 토일드라마 ‘신의 구슬’을 동시 방영하고 다시보기 서비스를 독점 제공한다.

오는 12월 5일 첫 방송되는 ‘신의 구슬’은 1258년 고려시대를 배경으로 호국의 성물 ‘관음보주’를 찾아 전쟁터로 뛰어든 호송대와 이들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린 액션 멜로 사극이다.

드라마 ‘재벌집 막내아들’을 연출한 정대윤 감독과 배우 이성민이 다시 한번 호흡을 맞춘다. ‘정도전’을 집필한 정현민 작가가 극본을 맡았으며, 데뷔 후 첫 사극 주연에 도전하는 안보현을 비롯해 수현, 하윤경, 윤균상, 현봉식 등이 출연한다.

작품은 첫 회부터 빠르게 전개되는 이야기와 대규모 전투 장면을 내세운다. 인물의 시선을 따라가는 1인칭 주관적 시점과 역동적인 핸드헬드 촬영 기법을 활용해 시청자가 직접 1258년 고려시대 전쟁터 한복판에 서 있는 듯한 생생한 현장감과 몰입감을 선사한다. 여기에 인물들의 감정선을 중심으로 한 멜로 서사를 더했다.

앞서 ‘신의 구슬’은 지난 4월 열린 제9회 칸 국제 시리즈 페스티벌 비경쟁 부문 랑데부(RENDEZ-VOUS) 섹션에 공식 초청돼 현지 관객 찬사를 받았다. 해외에서는 아마존 프라임 비디오를 통해 공개될 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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