대한지방흡입학회(회장 이선호)와 대한지방줄기세포학회(회장 김정은)는 지난 15일 그랜드 머큐어 임피리얼 팰리스 서울에서 2026 연합학술대회를 개최했다.

‘지방, 빼야 할 미운 오리에서 재생 의료의 백조가 되다’를 부제로 열린 이번 학술대회에서는 지방흡입과 지방이식, 감량 후 피부 탄력 관리, 지방유래 세포의 품질관리 등을 다뤘다. 국내 의료진과 일본·태국 연자들이 진료 경험을 공유했으며, 인도네시아 의료진도 참석해 교류했다.

특별 글로벌 세션에서는 365mc Thailand 소속 Dr. Jan 대표원장이 한국의 체형 관리 기술을 태국 진료 현장에 적용한 사례를 소개했다. 복부나 팔뚝처럼 지방 분포와 윤곽이 서로 다른 부위를 다룰 때는 부위별 특성을 고려해 시술 범위를 정하는 것이 중요하다.

일본 THE CELL CLINIC의 Dr. Aki Ihara는 지방유래 중간엽 기질세포(AD-MSC)의 안전성과 효과를 주제로 세포 배양부터 투여까지의 관리 경험을 전했다. 365mc 강남본점 김정은 대표원장과 모닛셀 김진옥 연구소장은 세포 품질관리에서 의료기관과 세포처리단위가 맡는 역할을 짚었다. 김 연구소장은 채취 후 버려지는 지방조직에서 세포외기질(ECM)을 얻어 활용할 가능성도 소개했다.

체중 감량 이후 피부 탄력과 체형 변화도 주요 의제로 다뤄졌다. 닥터지피부과 안건영 대표는 감량 후 피부 탄력과 윤곽을 관리하는 접근법을 설명했고, 365mc 노원점 채규희 대표원장은 GLP-1 시대에 감량의 질을 어떻게 살필지 발표했다. 허벅지나 얼굴의 윤곽을 평가할 때도 지방이 분포한 위치와 피부 탄력을 함께 살펴야 한다.

지방이식 세션에서는 지방 채취부터 이식 후 생착까지의 과정을 다뤘다. 글로벌365mc인천병원 안재현 대표병원장은 지방이식의 원리와 생착률을 설명했다. 가슴지방이식에 사용할 지방을 확보하는 방법으로는 지방추출주사인 람스와 리포콜렉터를 활용한 사례가 각각 소개됐다.

이선호 대한지방흡입학회 회장은 “지방을 정교하게 채취하고 다뤄온 경험은 지방이식과 지방유래 세포 활용의 중요한 기반”이라고 말했다. 김정은 대한지방줄기세포학회 회장은 “일본을 비롯한 해외 의료진이 지방유래 세포를 실제 진료에 어떻게 활용하고 관리하는지 살펴볼 수 있었다”며 “앞으로도 국제 학술교류를 통해 지방유래 세포의 임상 활용 가능성을 넓히겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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