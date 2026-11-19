알저메인 스털링. 사진=UFC 제공

한 명은 상대를 넘어뜨리는 데 능하고, 다른 한 명은 주먹으로 승부를 끝낸다. 서로 다른 강점을 앞세운 두 파이터가 세계 최고 종합격투기(MMA) 무대 UFC에서 맞붙는다.

전 UFC 밴텀급 챔피언 알저메인 스털링(미국)은 오는 22일 카타르 도하 ABHA 아레나서 열리는 ‘UFC 파이트 나이트: 프로하스카 vs 스털링’ 코메인 이벤트에서 케빈 바셰호스(아르헨티나)와 격돌한다. 각각 페더급 랭킹 4위와 9위에 올라 있는 강자들이다.

스털링은 통산 26승5패를 기록 중인 베테랑이다. 밴텀급 정상을 경험한 뒤 페더급으로 체급을 올려 3승1패를 거뒀다. 상대 바셰호스는 통산 18승1패를 자랑하는 신예다. 2024년 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)를 거쳐 UFC에 입성한 뒤 4연승을 달리며 빠르게 존재감을 키웠다.

케빈 바셰호스. 사진=UFC 제공

승부의 관건은 레슬링과 타격의 대결이다. 스털링은 미국대학스포츠협회(NCAA) 디비전3 올아메리칸 출신으로, UFC에서 56차례 테이크다운을 성공시켰다. 반면 바셰호스는 통산 18승 가운데 13승을 KO로 장식한 타격가다. UFC에서도 최승우와 기가 치카제, 조쉬 에멧을 잇달아 KO로 제압했다.

두 선수 모두 승리 이후까지 바라보고 있다. 바셰호스는 “멋진 KO를 거두고, 데이나 화이트 UFC 회장을 비롯한 수뇌부에게 깊은 인상을 남기겠다”며 “충분한 관심을 끌어 챔피언 알렉산더 볼카노프스키가 타이틀전을 원하게 만들겠다”고 자신했다.

스털링은 그래플링에서 우위를 점하겠다는 구상이다. 그는 “아무도 그를 테이크다운하려고 하지 않았기 때문에 그가 좋은 방어 능력을 가지고 있는지 알 수 없다”며 “난 훨씬 더 그래플링이 뛰어난 상대를 테이크다운했기 때문에 덫을 깔고 적절한 타이밍을 기다리겠다”고 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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