최근 기온이 떨어지면서 혈액투석 환자의 투석혈관 관리에도 각별한 주의가 요구된다. 추운 날씨에는 혈관이 수축하기 쉬운 데다 두꺼운 옷과 방한용품으로 인해 투석혈관이 있는 팔이 압박받을 수 있기 때문이다. 특히 투석 직후 뜨거운 목욕이나 사우나를 이용할 경우 혈압 저하로 인한 어지럼증과 낙상 위험도 높아질 수 있어 주의가 필요하다.

혈액투석 환자에게 투석혈관은 혈액을 체외로 빼내 노폐물을 제거한 뒤 다시 몸으로 돌려보내는 중요한 통로다. 안정적인 혈액투석을 지속하려면 투석혈관의 혈류를 원활하게 유지하고 협착이나 혈전 등 이상 징후를 조기에 발견하는 것이 중요하다.

추운 날씨에 투석혈관 관리에서 가장 먼저 신경 써야 할 부분은 옷차림이다. 추위로부터 팔을 보호하기 위해 두꺼운 옷을 입는 것은 좋지만, 손목이나 팔꿈치를 지나치게 조이는 내복이나 소매, 압박 토시 등은 피해야 한다. 지속적인 압박이 투석혈관의 혈류를 방해할 수 있기 때문이다.

시계나 팔찌 등 액세서리도 투석혈관이 있는 팔에는 착용하지 않는 것이 좋다. 무거운 가방을 해당 팔에 걸거나 잠을 잘 때 팔을 베고 자는 습관 역시 주의해야 한다. 겨울철에는 몸에 꽉 끼는 옷 한 벌보다 여유 있는 옷을 여러 겹 착용하는 것이 보온과 혈관 보호에 도움이 된다.

민트병원 혈관센터 김건우 대표원장은 “투석혈관은 혈액투석을 지속하기 위해 반드시 관리해야 하는 중요한 혈관이다. 겨울철에는 추위를 피하는 것도 중요하지만, 보온을 위해 착용한 두꺼운 옷이나 방한용품이 오히려 혈관을 압박하지 않도록 주의해야 한다”며 “특히 투석혈관이 있는 팔은 꽉 끼는 소매나 액세서리를 피하고 혈류가 원활하게 유지될 수 있도록 관리하는 것이 좋다”고 설명했다.

추위에 노출된 팔을 따뜻하게 하는 과정에서도 주의가 필요하다. 외출 후 차가워진 투석혈관 부위에 뜨거운 핫팩이나 전기찜질기를 직접 올려두면 화상을 입을 위험이 있다. 특히 당뇨병으로 말초신경 감각이 저하된 환자나 고령 환자는 피부 온도 변화를 제대로 감지하지 못해 저온화상으로 이어질 수 있다.

온찜질이 필요한 경우에는 의료진이 안내한 온도와 시간을 지키고, 피부에 직접 닿지 않도록 수건을 덧대는 것이 안전하다. 김건우 원장은 “다만 투석혈관 부위가 차갑다는 이유만으로 임의로 고온의 찜질을 장시간 시행하는 것은 피해야 한다”고 조언했다.

투석을 받은 직후에는 뜨거운 목욕이나 사우나도 주의해야 한다. 혈액투석 과정에서는 체내의 과도한 수분을 제거하기 때문에 투석 후 일시적으로 혈압이 낮아지거나 어지럼증을 경험할 수 있다. 이때 뜨거운 물에 장시간 몸을 담그거나 사우나에 들어가면 말초혈관이 확장되면서 혈압이 추가로 떨어질 수 있다.

이해를 돕기 위해 AI로 생성한 이미지

특히 투석 후 저혈압이 반복되거나 심혈관질환이 있는 환자는 실신이나 낙상 위험이 커질 수 있다. 투석바늘을 제거한 천자 부위도 충분히 안정될 시간이 필요하므로 투석 직후 장시간 물에 담그거나 강하게 문지르는 행동은 피하는 것이 바람직하다.

겨울철 피부 건조 관리도 중요하다. 혈액투석 환자는 만성콩팥병과 관련된 가려움증이나 피부 건조를 경험하는 경우가 많은데, 겨울철 건조한 공기와 실내 난방이 증상을 악화시킬 수 있다. 너무 뜨거운 물로 오래 씻기보다는 미지근한 물로 짧게 샤워하고, 샤워 후에는 보습제를 발라 피부의 수분을 유지하는 것이 도움이 된다. 단, 투석바늘 천자 부위의 피부 관리에는 투석실 의료진의 지침을 따르는 것이 좋다.

무엇보다 중요한 것은 평소 투석혈관의 상태를 확인하는 습관이다. 투석혈관에 손을 가볍게 대면 혈액이 흐르면서 발생하는 특유의 진동인 ‘스릴(Thrill)’을 느낄 수 있다. 이러한 진동이 평소보다 약해지거나 갑자기 사라졌다면 혈관 협착이나 혈전으로 인한 폐색 가능성을 의심해야 한다.

미국신장재단(NKF) 역시 투석혈관의 스릴이 달라지거나 느껴지지 않는 경우 다음 투석일까지 기다리지 말고 의료진에게 연락하도록 권고하고 있다.

김건우 원장은 “투석혈관의 스릴이 평소보다 약해져 잘 느껴지지 않거나 ‘쿵쿵’하는 박동이 들린다면 혈관이 좁아지거나 혈전으로 막혔을 가능성이 있다”며 “단순히 날씨가 추워서 생긴 변화라고 생각해 방치하지 말고 신속하게 의료진의 진료를 받아야 한다. 평소 혈관 상태를 매일 확인하는 습관이 투석혈관을 오래 사용하는 데 도움이 된다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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