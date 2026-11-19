가을 산행 후 무릎이나 고관절 통증을 호소하는 사람들이 있다. 특히 하산길에는 체중을 지탱하며 내려가는 과정에서 관절에 반복적인 부담이 가해진다. 중장년층의 경우 일시적인 근육 피로뿐 아니라 노화에 따른 퇴행성 관절염이나 기존 관절 손상이 통증의 원인일 수 있어 주의가 필요하다.

메리놀병원 뇌척추관절센터장 김종엽 과장(정형외과 전문의)은 “산행 후 발생하는 관절 통증은 일시적인 근육 피로일 수도 있지만, 중장년층에서는 퇴행성 관절염이나 연골판 손상 등 관절 내부의 문제를 살펴봐야 한다”며 “통증이 반복되거나 부종과 보행 불편이 지속된다면 정확한 원인을 확인하는 것이 중요하다”고 설명했다.

◆무릎은 연골판 손상, 고관절은 사타구니

스포츠 활동 중 발생하는 관절 손상은 갑작스러운 방향 전환이나 비틀림, 넘어짐 등과 관련이 있다. 무릎에서는 반월상연골판 손상이나 인대 손상이 발생할 수 있으며, 손상 정도에 따라 통증과 부종, 관절이 걸리는 느낌, 무릎이 불안정한 증상 등이 나타날 수 있다.

고관절 역시 반복적인 움직임이나 외상으로 손상이 발생할 수 있다. 대표적으로 고관절 충돌증후군이나 관절순 손상 등이 있으며, 사타구니 부위의 통증이나 고관절을 구부리고 회전할 때 불편함이 나타날 수 있다. 다만 이러한 증상만으로 특정 질환을 확정할 수는 없다.

반면 퇴행성 관절염은 관절 연골이 점차 손상되고 관절 주변 뼈와 조직에 변화가 발생하는 질환이다. 나이가 들수록 발생 위험이 높아지며, 비만이나 과거 관절 손상, 관절에 반복적으로 가해지는 부담 등도 영향을 미친다.

무릎관절염은 초기에는 오래 걷거나 계단을 오르내릴 때 통증이 발생하고 휴식을 취하면 완화되는 양상을 보일 수 있다. 질환이 진행하면 평지 보행에서도 불편함이 나타나고 무릎이 붓거나 관절 운동 범위가 감소하기도 한다.

고관절염은 통증이 나타나는 위치가 중요한 단서가 된다. 일반적으로 사타구니나 엉덩이 부위에 통증이 발생하며, 일부 환자는 허벅지나 무릎까지 통증을 느끼기도 한다. 양말을 신거나 신발을 착용할 때 고관절을 구부리기 어렵고, 걷는 동안 다리를 절뚝거리는 증상이 나타날 수도 있다.

김종엽 과장은 “무릎과 고관절은 모두 보행에 중요한 역할을 하지만 손상되는 조직과 통증의 양상이 다를 수 있다”며 “특히 고관절 질환으로 인한 통증이 허벅지나 무릎까지 전달되는 경우도 있어 통증이 발생한 부위만 살펴보기보다는 관절의 운동 범위와 보행 상태 등을 함께 평가해야 한다”고 말했다.

◆노화에 따른 관절염, 초기에는 보존적 치료부터

퇴행성 관절염은 중장년 이후 발생 위험이 높아지는 대표적인 관절 질환이다. 관절 연골은 손상되면 자연적인 회복 능력에 한계가 있으며, 질환이 진행할수록 관절 주변의 뼈와 인대 등에도 변화가 나타날 수 있다. 다만 연골의 손상 정도와 환자가 느끼는 통증이 반드시 일치하는 것은 아니다.

관절염 치료는 환자의 연령과 증상, 관절 손상 정도, 일상생활의 불편함 등을 고려해 결정한다. 초기에는 체중 관리와 근력 강화 운동, 활동량 조절, 약물치료, 물리치료 등 보존적 치료를 우선 고려할 수 있다.

특히 무릎관절염 환자는 허벅지 근육을 강화해 관절의 안정성을 유지하는 것이 중요하다. 고관절염 환자 역시 고관절 주변 근육을 강화하고 관절에 과도한 부담을 주는 활동을 조절하는 것이 통증과 기능 개선에 도움이 될 수 있다.

◆관절 상태 따라 치료 달라야

보존적 치료에도 통증이 지속되거나 관절 기능이 저하된다면 손상 부위와 질환의 진행 정도에 따라 수술적 치료를 검토할 수 있다.

스포츠 손상으로 발생한 반월상연골판 파열이나 일부 인대 손상, 고관절 관절순 손상 등은 증상과 손상 형태에 따라 관절경 수술을 고려할 수 있다. 관절경 수술은 작은 절개 부위를 통해 카메라와 수술 기구를 삽입해 관절 내부를 확인하고 필요한 치료를 시행하는 방법이다. 다만 모든 스포츠 손상이 관절경 수술 대상은 아니며, 퇴행성 관절염 자체에 관절경 수술을 일률적으로 적용하는 것은 권장되지 않는다.

퇴행성 관절염이 심하게 진행해 관절 연골이 광범위하게 손상되고 보존적 치료에도 통증과 보행 장애가 지속되는 경우에는 인공관절치환술을 고려할 수 있다. 인공관절수술은 손상된 관절면을 인공 삽입물로 대체해 통증을 줄이고 관절 기능을 개선하는 것을 목적으로 한다.

무릎과 고관절은 수술 방법과 회복 과정에 차이가 있기 때문에 관절의 변형 정도와 주변 근육 상태, 동반 질환, 환자의 활동 수준 등을 종합적으로 고려해야 한다. 수술 후에는 적절한 재활치료를 통해 관절 운동 범위와 근력을 회복하는 과정도 중요하다.

김종엽 과장은 “관절 통증의 원인이 스포츠 손상인지 퇴행성 관절염인지에 따라 치료 방법이 달라질 수 있다”며 “관절을 보존할 수 있는 단계에서는 비수술적 치료를 충분히 고려하고, 손상이 심해 일상생활에 상당한 제한이 발생하는 경우에는 수술적 치료의 필요성을 신중하게 판단해야 한다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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