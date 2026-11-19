어깨가 아프고 팔을 들어 올리기 어려워지면 흔히 오십견을 먼저 떠올린다. 하지만 비슷한 증상을 보이는 질환으로 회전근개 파열도 있어 통증만으로 원인을 구분하기는 쉽지 않다. 두 질환은 어깨 통증과 운동 제한이라는 공통점이 있지만, 손상되는 조직과 치료 방법이 다른 만큼 정확한 감별이 중요하다.

오십견으로 불리는 유착성 관절낭염은 어깨 관절을 감싸는 관절낭에 염증과 섬유화가 발생하면서 관절이 점차 굳어지는 질환이다. 팔을 위로 올리거나 뒤로 돌리는 동작이 어려워지고, 옷을 갈아입거나 머리를 감는 등 일상생활에서도 불편함을 느낄 수 있다. 특히 관절 자체의 움직임이 제한되는 것이 주요 특징이다.

반면 회전근개 파열은 어깨 관절을 둘러싸고 있는 네 개의 힘줄 중 하나 이상이 손상되는 질환이다. 노화에 따른 퇴행성 변화나 반복적인 어깨 사용, 외상 등이 원인이 될 수 있으며, 팔을 들어 올리거나 특정 방향으로 움직일 때 통증이 나타나는 경우가 많다. 손상 정도에 따라 팔에 힘이 빠지거나 물건을 들어 올리기 어려운 증상이 동반되기도 한다.

두 질환을 구분하는 단서 중 하나는 어깨의 운동 범위다. 오십견은 스스로 팔을 움직일 때뿐 아니라 다른 사람이 팔을 들어 올려 줄 때도 움직임이 제한되는 경향이 있다. 반면 회전근개 파열은 스스로 팔을 들어 올리기 어렵더라도 다른 사람의 도움을 받으면 움직임이 비교적 유지되는 경우가 있다.

이해를 돕기 위해 AI로 생성한 이미지

근력 저하 여부도 살펴볼 필요가 있다. 오십견은 관절이 굳으면서 움직임이 제한되는 것이 주된 문제인 반면, 회전근개 파열은 손상된 힘줄의 기능에 따라 특정 방향으로 팔을 움직이는 힘이 약해질 수 있다. 특히 팔을 옆으로 들어 올리거나 들어 올린 팔을 천천히 내리는 동작에서 힘이 빠지는 경우에는 회전근개 손상 가능성을 고려해야 한다.

다만 이러한 특징만으로 두 질환을 명확하게 구분할 수 있는 것은 아니다. 오십견과 회전근개 파열이 함께 나타날 수 있으며, 회전근개 파열이 있더라도 통증이나 이차적인 관절 경직으로 인해 움직임이 제한될 수 있다. 반대로 오십견 환자 역시 심한 통증으로 팔에 힘을 제대로 주지 못하는 경우가 있어 증상을 종합적으로 평가해야 한다.

고도일병원 정형외과 방형식 원장은 “오십견과 회전근개 파열을 구분할 때는 팔을 얼마나 움직일 수 있는지와 실제 근력이 떨어졌는지를 함께 살펴야 한다”며 “특히 스스로 움직이는 범위와 다른 사람이 움직여 줄 때의 범위를 비교하면 원인을 감별하는 데 도움이 될 수 있다”고 설명했다.

일상생활에서도 어깨 움직임의 변화를 살펴볼 수 있다. 양팔을 천천히 머리 위로 올리거나 손을 등 뒤로 가져가는 동작에서 좌우 차이가 나타나는지 확인하는 방법이다. 특히 오십견은 팔을 바깥쪽으로 돌리는 외회전 동작이 제한되는 경우가 많으며, 회전근개 파열은 특정 방향으로 팔을 움직일 때 통증이나 근력 저하가 두드러질 수 있다.

그러나 이러한 동작은 어디까지나 증상을 확인하기 위한 참고사항일 뿐 자가진단의 기준이 될 수는 없다. 통증을 참고 억지로 팔을 올리거나 강한 저항을 주면서 근력을 확인하는 행동은 오히려 증상을 악화시킬 수 있어 주의해야 한다.

진료 시에는 통증이 발생한 시점과 부위, 팔의 운동 범위와 근력 등을 확인하는 신체검사를 시행한다. 필요에 따라 X-ray 검사로 관절의 퇴행성 변화나 석회 침착 여부 등을 살펴보고, 회전근개 손상이 의심되는 경우에는 초음파나 MRI 검사를 통해 힘줄 상태를 평가할 수 있다.

치료는 질환의 종류와 증상 정도에 따라 달라진다. 오십견은 약물치료와 물리치료, 관절운동 등 비수술적 치료를 우선 고려하며, 통증이 심한 경우 주사치료 등을 병행할 수 있다. 회전근개 파열 역시 손상 범위가 작거나 기능 저하가 심하지 않은 경우에는 보존적 치료를 시행할 수 있지만, 파열 범위가 크거나 근력 저하가 뚜렷한 경우에는 수술적 치료를 검토하기도 한다.

방형식 원장은 “어깨 통증이 수주간 지속되거나 밤에 통증이 심해 수면에 지장을 준다면 정확한 원인을 확인하는 것이 좋다”며 “특히 외상 이후 갑자기 팔을 들어 올리지 못하거나 뚜렷한 근력 저하가 나타난 경우에는 진료를 미루지 말고 어깨 관절과 힘줄 상태를 확인해야 한다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]