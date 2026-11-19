사진=UFC 제공

왕좌를 되찾으려는 전 챔피언 앞에 무패 신예가 섰다. 세계 최고 종합격투기(MMA) 단체 UFC의 라이트헤비급 강자 유리 프로하스카(체코)가 11전 전승을 자랑하는 나바호 스털링(뉴질랜드)과 자존심을 건 한판 승부를 펼친다.

UFC는 오는 22일 카타르 도하의 ABHA 아레나서 ‘UFC 파이트 나이트: 프로하스카 vs 스털링’을 개최한다. 메인 이벤트에서는 라이트헤비급 랭킹 2위 프로하스카와 5위 스털링이 맞붙는다.

프로하스카에겐 재도약이 절실하다. 통산 32승1무6패를 기록 중인 그는 2022년 부상으로 챔피언 벨트를 반납한 뒤 세 차례 타이틀에 재도전했지만 뜻을 이루지 못했다. 지난 4월에는 카를로스 울버그에게 패하며 다시 한번 고개를 숙였다.

이번 상대 스털링은 울버그의 팀 동료이기도 하다. 프로하스카는 복수심에 대한 질문에 “조금은 있지만, 이번 경기에만 완전히 집중하고 있다”며 “새로운 유리 프로하스카의 에너지를 케이지에서 보여줄 수 있다고 믿는다”고 말했다.

유리 프로하스카. 사진=UFC 제공

나바호 스털링. 사진=UFC 제공

도전자 스털링의 기세도 만만치 않다. 2024년 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)를 통해 UFC에 입성한 뒤 6연승을 질주했다. 지난 8월에는 전 챔피언 얀 블라호비치를 1라운드 TKO로 제압했다. 이번에는 또 다른 전 챔피언을 상대로 무패 행진을 이어가겠다는 각오다.

두 선수 모두 강력한 타격이 주무기다. 극진 가라테 검은띠를 보유한 프로하스카는 통산 32승 가운데 28승을 KO로 장식했다. 킥복싱 챔피언 출신 스털링 역시 11승 중 7승을 KO로 따냈다.

프로하스카는 “나는 전략적인 장기전을 준비하고 있다. 물론, 1라운드에서 서브미션이나 타격으로 끝낼 준비도 됐다. 하지만 온전히 5라운드를 싸울 준비가 돼야 세계 최고가 될 준비가 된다”고 강조했다.

스털링도 “모두에게 단순히 운이 좋아서 한방 맞힌 게 아니란 걸 보여주고 싶다”며 압도적인 승리를 자신했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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