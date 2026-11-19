KIA 내야수 김도영. 사진=뉴시스

홈런왕의 두 번째 영광일까, 탈삼진왕의 첫 수상일까. 올 시즌 나란히 투타 2관왕에 오른 김도영(KIA)과 곽빈(두산)이 프로야구 정규리그 최우수선수(MVP) 후보로 이름을 올렸다.

한 해를 가장 빛낸 별의 주인공이 공개된다. 한국야구위원회(KBO)는 오는 26일 오후 2시 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸서 ‘2026 신한 SOL KBO 시상식’을 개최한다. 가장 큰 관심은 MVP 수상자에게 쏠린다. 후보는 총 14명으로, 수상자는 정규리그 종료 후 기자단의 사전 투표로 결정됐다.

눈길을 끄는 건 김도영과 곽빈의 경쟁이다. 김도영은 올 시즌 45홈런을 터뜨리며 생애 첫 홈런왕에 올랐다. 정규리그 최종전에서 결승 투런포로 홈런 1위 자리를 거머쥐었다. 장타율도 0.647로 리그 정상에 올랐다. 2024년 정규리그 MVP에 이어 2년 만의 재수상을 노린다.

두산 투수 곽빈. 사진=뉴시스

마운드에서는 곽빈이 돋보였다. 정규리그 27경기에서 161이닝을 소화하며 11승7패 평균자책점 2.24를 써냈다. 탈삼진도 197개를 잡아내며 평균자책점과 탈삼진 부문 2관왕에 올랐다. 규정이닝을 채운 투수 중 유일하게 2점대 평균자책점을 작성했다. 곽빈이 수상한다면 2017년 양현종(KIA) 이후 9년 만에 국내 투수 MVP가 탄생한다.

쟁쟁한 경쟁자들도 있다. 타율(0.371)과 출루율(0.458) 1위에 오른 구자욱(삼성), 타점왕(139개)에 오른 샘 힐리어드(KT), 단일 시즌 최다인 211안타를 기록한 빅터 레이예스(롯데) 등도 MVP 후보에 포함됐다.

생애 한 번뿐인 신인상에는 허인서(한화), 문정빈(LG), 김민준(SSG) 등 9명이 도전한다. 이날 시상식에서는 KBO리그와 퓨처스리그(2군) 개인 부문별 1위 선수, 심판상과 수비상 수상자에 대한 시상도 진행된다.

한편 MVP 수상자에게는 트로피와 함께 기아 전기차 EV5가 부상으로 주어진다. 신인상 수상자는 트로피와 상금 300만원을 받는다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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