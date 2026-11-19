1 Light Day: 보이저 50년 이야기. 사진=도서출판 예술과마을

도서출판 예술과마을이 보이저 탐사선의 반세기 우주 탐사 기록을 담은 신간 ‘1 Light Day: 보이저 50년 이야기’를 출간했다고 19일 밝혔다.

이번 신간은 1977년 지구를 떠난 보이저 탐사선의 여정을 과학과 공학, 인간의 이야기로 풀어낸 책이다. 보이저 1호의 지구로부터 1광일 거리 도달과 2027년 발사 50주년을 기념해 출간됐으며, 과학 저술가 마커스 J. 캘러웨이가 집필하고 천문학 저술가 이광식이 편역했다.

1광일(Light Day)은 빛이 24시간 동안 이동하는 거리로 약 259억 킬로미터에 해당한다. 출판사 자료에 따르면 보이저 1호는 2026년 11월 18일 인류가 만든 물체 가운데 처음으로 지구에서 1광일 떨어진 지점에 도달할 예정으로 소개됐다. 이 거리에서는 탐사선이 보낸 신호가 지구에 도착하는 데만 약 하루가 걸린다.

『1 Light Day: 보이저 50년 이야기』는 약 176년에 한 번 찾아오는 외행성들의 배치를 활용한 탐사 계획에서 이야기를 시작한다. 행성의 중력을 이용해 탐사선의 방향과 속도를 바꾸는 '중력 도움' 항법을 설명하고, 목성과 토성을 탐사한 보이저 1호와 천왕성, 해왕성까지 찾아간 보이저 2호의 여정을 따라간다.

책은 외행성 탐사 이후에도 계속된 보이저의 항해를 다룬다. 보이저 1호는 2012년, 보이저 2호는 2018년 각각 태양권을 벗어나 성간 공간에 진입했다. 이 과정에서 이루어진 탐사 성과와 함께 오랜 기간 탐사선을 운용해 온 연구진의 노력도 소개한다.

특히 수십 년간 이어진 탐사선 운용 과정에서 발생한 기술적 문제를 조명한다. 시간이 흐르면서 줄어드는 전력과 노후화된 장비, 멀어지는 통신 거리 등 여러 과제에 대응해 온 엔지니어들의 이야기를 담았다. 심우주 통신망(DSN)을 통해 먼 우주에서 보내오는 미약한 신호를 수신하는 과정도 살펴볼 수 있다.

보이저 탐사선에 실린 '골든 레코드'와 지구 사진 '창백한 푸른 점(Pale Blue Dot)'도 책의 주요 소재다. 골든 레코드에는 지구의 소리와 음악, 55개 언어의 인사가 담겨 있으며, 창백한 푸른 점은 약 60억 킬로미터 떨어진 우주에서 촬영한 지구의 모습이다. 책은 이 두 기록을 통해 우주 탐사의 과학적 성과와 함께 인류가 살아가는 지구의 의미를 되돌아본다.

저자 마커스 J. 캘러웨이는 천체물리학과 행성과학의 개념을 이해하기 쉽게 풀어내는 데 힘써 온 과학 저술가이자 교육자다. 편역을 맡은 이광식은 ‘천문학 콘서트’, ‘10대, 별과 우주를 사색해야 하는 이유’, ‘유쾌한 천문학자들’ 등을 집필한 천문학 저술가다.

한편 ‘1 Light Day: 보이저 50년 이야기’ 는 지난 11월 13일 발행됐으며 총 264쪽으로 구성됐다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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