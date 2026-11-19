AI로 만든 그림. 이미지=직공하우스

창호 견적 플랫폼 직공하우스(운영사 지앤디)는 아파트 샷시 교체 견적을 경매 방식으로 받는 ‘샷시 견적 경매’를 11일 정식 시작했다고 19일 밝혔다.

고객이 사는 아파트 단지와 평형을 골라 경매를 신청하면 직공하우스가 승인한 창호 업체들이 기본 48시간 동안 서로의 금액을 모르는 상태로 입찰한다. 마감이 밤이나 주말, 공휴일에 걸리면 다음 영업일 낮 12시까지 입찰을 받아 도착한 견적을 비교해 업체 한 곳을 직접 고른다. 마감이 밤이나 주말, 공휴일에 걸리면 다음 영업일 낮 12시까지 입찰을 받는다. 견적을 비교만 하고 끝내도 비용이 없다.

홈페이지에서는 따로 회원가입을 하지 않아도 휴대폰 번호를 인증해 신청할 수 있고 창 치수를 몰라도 단지와 평형으로 신청할 수 있다. 이미 받은 견적서가 있다면 사진을 올려 견적 경매 또한 가능하고 업체를 고르기 전에는 연락처가 업체에 전달되지 않는다.

도착한 견적은 가격이 낮은 순으로 보이며 업체마다 시공 가능 일정이나 제조사 공인 여부가 다르면 그 기준으로 순서를 바꿔 볼 수 있다. 가장 싼 곳을 자동으로 정하지 않고 고객이 직접 고른다.

업체를 고른 뒤 업체가 방문해 실측하고 최종 견적서를 내어 직공하우스는 이 견적서가 입찰 때 밝힌 브랜드·제품·포함 공사와 맞는지(다르면 변경 이유가 적혀 있는지), 추가 금액이 입찰 때 밝힌 상한 안인지, 합계가 맞는지를 서류로 대조한다.

고객은 대조를 거친 최종 견적으로 업체와 계약하고 계약과 대금 지급은 고객과 업체가 직접 한다. 입찰에는 14개 창호 브랜드를 취급하는 업체가 참여할 수 있다. 브랜드는 LX Z:IN(LX하우시스)·KCC·현대L&C·휴그린·한샘·홈씨씨·재현하늘창·영림·예림·시안 ACE WINDOW·PNS 더존샤시·바른샤시·중앙알칸·톱샤시다.

치수 없이 평형 기준으로 연 경매는 그 평형에 예상가가 준비돼 있으면 경매가 열린 뒤 주요 브랜드별 예상가도 함께 볼 수 있다. 창 치수를 알면 더 정확한 견적을 받을 수 있다. 줄자로 잰 치수를 직접 입력하거나 치수 메모 사진을 올리면 평형 기준의 대략적인 견적 대신 그 치수로 업체 견적을 받는다.

어느 쪽이든 최종 제작 치수는 방문 실측으로 확정한다. 실측 치수가 입력한 치수와 다르면 금액은 면적에 비례해 조정된다.

직공하우스 운영사 지앤디의 김영관 대표는 “견적 하나 알아보려고 업체마다 번호를 남기면 마음을 정하기도 전에 전화부터 받기 쉽다”며 “고객이 고르기 전에는 어느 업체에도 연락처가 넘어가지 않으니, 비교는 견적만 놓고 하면 된다”고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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