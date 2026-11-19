홍무아, 어딘가로_헤매임(Carried by_Wondering), 90.9 x 65.1 cm, Oil on canvas, 2026. 이미지= 갤러리 마롱

화가 홍무아의 개인전 ‘무아의 꿈: 두 번째’가 오는 11월 25일부터 29일까지 서울 종로구 삼청동에 위치한 갤러리 마롱에서 열린다고 19일 밝혔다.

이번 전시는 작가가 창작한 인형 '무아'를 중심으로 삶과 죽음, 현실과 환상 사이에 놓인 모호한 경계와 내면의 감정을 회화로 풀어낸다. 특히 수면 위와 아래를 오가는 무아의 모습을 통해 현실에 적응하려는 마음과 환상 속에 머물고 싶은 내면의 갈등을 표현한 것이 특징이다.

무아는 처음부터 특별한 의미를 지닌 존재는 아니었다. 하나의 평범한 인형에서 출발했지만, 작가의 상상과 감정이 더해지면서 자신만의 세계를 담아내는 대상으로 발전했다. 스스로 움직이지 못하는 인형의 특성은 오히려 작가의 내면을 투영하는 매개체가 됐으며 시간이 흘러도 변하지 않는 존재라는 점에서 죽음 너머의 이상향을 상징하는 의미도 담고 있다.

작가는 무아를 통해 자신의 내면을 들여다보고 그 과정에서 소속되고자 하는 욕망과 현실에서 느끼는 감정들을 작품에 담아냈다. 이번 전시에서는 이러한 내면의 이야기를 물이라는 소재와 연결해 시각적으로 풀어낸다.

작품 속에는 청록빛 수면과 그 아래로 흩어지는 머리카락, 인물을 감싸듯 떠다니는 꽃과 꽃잎 등이 등장한다. 존 에버렛 밀레이의 회화 작품 ‘오필리어’를 연상시키는 구도를 통해 수면 위와 아래가 맞닿는 순간을 표현했다. 다만 특정한 죽음의 장면보다는 삶과 죽음, 현실과 환상이 교차하는 경계에 주목하며 그곳에 머무는 무아의 모습을 통해 작가의 심리적 상태를 드러낸다.

무아의 눈동자와 화면 곳곳에 등장하는 금빛도 주요한 시각적 요소다. 빛과 어둠이 서로의 존재를 통해 더욱 선명해진다는 작가의 생각을 반영한 것으로 혼자서는 완전할 수 없는 인간의 관계와 존재에 대한 의미를 담고 있다. 평범한 인형이 작가와의 만남을 통해 무아라는 존재로 거듭난 과정 역시 이러한 작품의 주제와 연결된다.

홍무아 작가는 이번 전시를 통해 인형이라는 대상을 매개로 자신의 내면을 탐색하고, 관람객에게도 각자가 마주하고 있는 현실과 환상의 경계에 대해 생각해 볼 기회를 전할 예정이다.

전시 ‘무아의 꿈: 두 번째’는 11월 25일부터 29일까지 매일 오전 11시부터 오후 7시까지 관람할 수 있으며, 서울 종로구 삼청동에 위치한 갤러리 마롱에서 진행된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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