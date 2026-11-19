배우 김재원이 영화 최종면접에서 다정하고 신념이 뚜렷한 이상주의자 한진우를 연기했다. 지나친 친절 뒤에 다른 의도가 있는 듯한 인상을 남기며 극의 긴장감을 높이고 있다.

작품은 최종면접장에 모인 지원자 6명이 각자의 비밀을 폭로하는 의문의 봉투를 발견하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 아사쿠라 아키나리의 소설 여섯 명의 거짓말쟁이 대학생을 원작으로 한다.

김재원이 처음으로 주연을 맡은 장편영화이기도 하다. 모델로 활동을 시작한 김재원은 웹드라마 뒤로맨스(2021, 유튜브 찐엔딩)를 통해 연기에 입문했다. 이후 우리들의 블루스(2022, tvN), 킹더랜드(2023, JTBC), 옥씨부인전(2024, JTBC)을 거치며 현대극과 사극을 넘나들었다. 유미의 세포들 시즌3(2026, 티빙)에서는 순록 역으로 로맨스 연기를 선보였고, 뮤직뱅크(2026, KBS2)에서는 MC로 생방송을 이끌며 활동 영역을 넓혔다.

이러한 경험은 첫 영화에서도 힘을 발휘했다. 한진우의 감정을 눈빛과 표정, 말투의 작은 변화로 표현하며 절제된 연기를 보여줬다.

한진우는 합격하고 싶은 욕망을 품으면서도 지원자들의 갈등을 중재하려는 인물이다. 19일 김재원은 “다정함과 선함이 진우의 무기지만 때로는 범인처럼 보여야 했다”며 “‘과연 저 사람이 정말 선하기만 할까’라는 의문이 들 정도로 필요 이상의 친절함을 보여주려고 했다”고 설명했다.

다른 캐릭터들이 분노와 불안을 직접 드러내는 것과 달리 끝까지 감정을 절제한다. 김재원은 “진우에게는 우승하고 싶은 욕망과 사람들을 융화시키고 싶은 마음이 함께 있다”며 “두 마음 사이에서 어느 정도의 긴장을 유지할지 고민했다”고 밝혔다.

대학 입시 면접 당시 느꼈던 절박함도 한진우에게 가져왔다. 김재원은 “과거로 돌아가 언제 가장 열심히 살았느냐고 묻는다면 대학 입시 때라고 답할 것 같다”며 “진우의 표정과 간절함을 표현할 때 그 시절을 떠올렸다”고 말했다.

영화의 중심인 면접장 장면은 대사와 인물들의 반응만으로 긴장을 쌓는다는 점에서 연극에 가까웠다. 투표 결과를 적는 칠판의 반사력이 강해 한 배우를 촬영할 때도 나머지 배우들이 자리를 비울 수 없었다.

김재원은 “면접장 세트는 여섯 배우가 함께 출근하고 퇴근하는 아지트 같았다”며 “한 인물의 비밀이 공개되는 날에는 ‘OO 데이’처럼 이름을 붙이고 그 배우에게 집중되는 감정과 반응을 함께 준비했다”고 회상했다.

이어 “저와 진우의 싱크로율은 70% 정도다. 저도 책임감을 중요하게 여기고 사람들과 부딪치는 것을 좋아하지 않는다”면서도 “진우처럼 자신보다 다른 사람을 먼저 생각하지는 못할 것 같다. 그래서 더 대단하게 느껴졌다”고 말했다.

후반부 한진우의 숨겨진 사정이 드러난 뒤에는 외형과 말투도 바꿨다. 김재원은 “약 5~6㎏을 감량하고 노메이크업에 가까운 얼굴과 정돈하지 않은 머리로 기운이 빠진 상태를 표현했다”며 “아픈 상태를 보여줘야 했기 때문에 감량은 피할 수 없었다. 영화가 처음인 만큼 허투루 표현하고 싶지 않았다”고 설명했다.

영화는 폭로된 일부 정보만으로 한 사람의 전부를 판단하는 현실도 돌아보게 한다. 김재원은 “누구에게나 이면은 있다”며 “다른 얼굴이 드러났을 때 쉽게 흔들리거나 단정하지 않는 사람이 되고 싶다는 생각이 들었다”고 밝혔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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