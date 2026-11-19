‘2026년 오픈이노베이션 유공 포상 시상식’에서 서울지방중소벤처기업청장상 수상자인 르노코리아 문형규 수석연구원(오른쪽)이 서울지방중소벤처기업청 최성규 창업벤처과장과 기념사진을 촬영하고 있다. 르노코리아 제공

르노코리아가 지난 18일 서울지방중소벤처기업청 및 서울창조경제혁신센터 주관으로 서울 서초구 모나코스페이스 메인 홀에서 열린 ‘2026년 오픈이노베이션 유공 포상 시상식’에서 서울지방중소벤처기업청장상을 수상했다고 19일 밝혔다.

이번 시상식은 국내 오픈이노베이션 생태계 활성화에 기여한 대기업·중견기업의 오픈이노베이션 담당자와 우수 스타트업에 대한 포상으로 진행됐다. 이 가운데 르노코리아 연구소 내 오픈이노베이션 실무 담당자인 문형규 수석연구원은 서울지방중소벤처기업청장상을 받았다.

르노코리아는 올해 ‘2026 1st S.STAGE’에 참여한 7개의 대·중견기업 중 우수한 협업 성과를 인정 받아 수상했다. S.STAGE는 서울창조경제혁신센터가 대·중견기업과 유망 스타트업 간 협업 기회 확대 및 개방형 혁신 생태계 조성을 위해 개최한 오픈이노베이션 프로그램이다.

르노코리아는 ‘2026 1st S.STAGE’의 제조, 로보틱스, AI, 헬스, 첨단기술 분야에 응모한 스타트업들 중 ‘오토피디아’를 선정해 올해 6월부터 기술 검증(PoC, Proof of Concept)을 진행해 왔다. 오토피디아는 인공지능(AI) 기반 차량 검사 솔루션 스타트업으로서 르노코리아와 함께 차량 정비 및 서비스 현장의 효율성과 안전성을 높이기 위한 타이어 스캐너 실증 사업을 진행 중이다. 또 르노코리아 직영 서비스네트워크인 서부사업소에 해당 타이어 스캐너 장비를 설치하고 실제 고객 서비스 현장에서 기술 적용성을 검증할 예정이다.

임석원 르노코리아 연구소장은 이번 수상에 대해 “르노코리아는 수평적 파트너십을 기반으로 유망 스타트업과 긴밀히 협력하며 연구개발부터 고객 서비스 현장까지 모빌리티 전반의 혁신을 이어가고 있다”며 “앞으로도 다양한 오픈 이노베이션 프로그램을 통해 혁신 기술을 보유한 스타트업들을 적극 발굴하고 동반 성장을 실현해 나갈 계획”이라고 말했다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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