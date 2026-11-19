부산 벡스코에서 개막한 지스타 2026 현장 모습. 신정원 기자

[스포츠월드=신정원 기자(부산)] 벡스코가 게임 축제의 열기로 물들었다. 전시장 안팎에는 국내외 게임사들이 내건 대형 홍보물이 자리 잡으며 개막 분위기를 끌어올렸다.

19일 부산 벡스코에 들어서자 게임 축제의 열기가 한층 선명하게 느껴졌다. 제1전시장 외벽에는 크래프톤과 웹젠, 호요버스, 구글플레이 등 주요 참가사들의 대형 포스터가 내걸려 관람객들의 시선을 끌었다.

외부에 마련된 크랙의 야외 전시 공간도 눈길을 끌었다. 네 가지 콘셉트로 꾸며진 공간은 게임 전시장을 찾기 전부터 관람객들의 호기심을 자극했다. 크랙은 이번 행사에서 AI 기반 스토리 창작 서비스를 소개하고, 콘텐츠 속 캐릭터를 활용한 참여형 이벤트를 선보일 예정이다.

국내 게임사들이 주로 자리한 제1전시장에서는 신작과 대표 IP을 앞세운 전시 경쟁이 펼쳐졌다. 각 게임사는 자사의 색깔을 담은 대형 부스와 체험 공간을 마련해 관람객들의 발길을 붙잡는 데 공을 들였다.

부산 벡스코 제1전시장에 마련된 크래프톤 부스 모습. 신정원 기자

부산 벡스코 제1전시장에 마련된 크래프톤 부스 모습. 신정원 기자

부산 벡스코 제1전시장에 마련된 크래프톤 부스 모습. 신정원 기자

먼저 크래프톤은 대표 IP '펍지(PUBG)'와 동양풍 다크 판타지 액션 RPG '타래: 언바운드'를 활용한 대형 부스로 시선을 사로잡았다. 특히 펍지는 최근 배틀그라운드가 업데이트를 통해 걸그룹 아이브와 컬래버레이션을 진행한 만큼 이번 행사에서도 협업 부스를 마련해 관심을 모았다. 부스에는 크라운을 씌운 대형 뚝배기가 설치돼 이색적인 볼거리를 제공했다. 게임 속 상징적인 요소를 현실 공간으로 옮겨온 것으로, 관람객들이 기념사진을 남길 수 있는 포토존 역할도 할 것으로 보인다.

크래프톤은 기존 인기작을 활용하는 동시에 신작을 함께 선보이며 전시의 폭을 넓혔다. 이번 행사에 출품하는 게임은 총 5종이다. 펍지와 타래를 비롯해 할아버지와 손녀의 모험을 그린 2인 협동 게임 '에이지 트위스터', 액션 어드벤처 '왈츠앤잼', 로그라이크 전략 RPG '템빨용사' 등을 준비했다.

특히 서로 다른 장르와 게임성을 지닌 작품들을 한자리에서 소개한다는 점이 눈길을 끈다. 대중적인 인지도를 갖춘 펍지를 전면에 내세우면서도 새로운 장르의 게임을 함께 배치해 기존 팬과 신규 이용자 모두에게 다가가겠다는 전략으로 풀이된다. 크래프톤은 게임 시연뿐 아니라 다양한 참여형 콘텐츠와 무대 프로그램도 마련해 전시장을 찾은 관람객들에게 게임 외적인 즐길 거리도 제공할 예정이다.

부산 벡스코 제1전시장에 마련된 웹젠 부스 모습. 신정원 기자

부산 벡스코 제1전시장에 마련된 웹젠 부스 모습. 신정원 기자

부산 벡스코 제1전시장에 마련된 웹젠 부스 모습. 신정원 기자

웹젠은 부스 전면을 동양풍으로 꾸며 차별화를 꾀했다. 국내 게임 IP 명가로서의 정체성을 강조한 콘셉트다. 부스 한쪽에는 코스플레이어가 웹젠의 신작 '뮤 테오스' 속 캐릭터를 표현해 눈길을 끌었다. 웹젠은 이번 행사에서 뮤 테오스의 티저 영상을 공개하고, 오랜 시간 뮤 시리즈를 즐겨온 기존 팬들에게 새로운 작품을 소개할 계획이다. 익숙한 IP의 상징성을 활용하면서 신작에 대한 기대감까지 끌어올리려는 모습이다.

인기 웹툰을 원작으로 한 지휘 전략 RPG '디펜스 게임의 폭군이 되었다: 라스트 스테이지' 전시 공간도 화려하게 꾸며졌다. 이번 지스타에서 처음으로 시연을 선보이는 만큼 부스 구성에도 공을 들였다. 원작의 세계관과 캐릭터를 게임으로 어떻게 구현했는지 직접 확인할 수 있다는 점에서 원작 팬들의 관심도 예상된다. 단순히 원작의 인지도를 활용하는 데 그치지 않고, 지휘와 전략을 결합한 게임 플레이를 통해 새로운 재미를 전달하는 것이 관건이다.

이외에도 구글플레이와 호요버스, 팀42 등이 각자의 신작과 대표 콘텐츠를 앞세워 관람객을 맞았다. 특히 호요버스는 다채로운 IP를 활용한 부스로 이목을 집중시켰다. '붕괴: 넥서스 아니마'와 '쁘띠플래닛'을 국내 관람객에게 처음으로 공개했으며, '원신', '붕괴: 스타레일', '젠레스 존 제로' 등 기존 인기작을 활용한 체험 프로그램도 마련했다. 신작을 기다려온 팬들에게는 새로운 작품을 먼저 만나볼 기회를, 기존 게임 이용자들에게는 익숙한 IP를 색다른 방식으로 경험할 기회를 제공하는 셈이다.

게임사들은 신작 공개에 그치지 않고 자사의 IP와 콘텐츠를 활용한 체험형 전시를 확대하며 관람객과의 접점을 넓히고 있다. 게임을 직접 플레이하는 시연부터 캐릭터를 활용한 이벤트, 기념사진을 남길 수 있는 포토존까지 전시 방식도 한층 다채로워졌다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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