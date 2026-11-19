사진=디렉터스엑스

모델 에이전시 디렉터스엑스(DIRECTORS X)가 태국 방콕의 대표 모델 에이전시 중 하나인 BASS 모델 매니지먼트(BASS Model Management)와 오픈 캐스팅을 진행하며 국내 모델들의 태국 시장 진출 가능성을 모색했다고 19일 밝혔다.

BASS는 방콕을 기반으로 태국 현지 모델과 해외 모델을 함께 매니지먼트하는 인터내셔널 에이전시다. 세계 각국의 유수 에이전시와 협업 네트워크를 갖추고 로컬 및 글로벌 브랜드, 디자이너의 작업을 꾸준히 수행하고 있으며 소속 모델들은 보그(Vogue), 엘르(ELLE), 하퍼스 바자(Harper’s BAZAAR), 로피시엘(L’Officiel) 등 주요 패션 매거진과 광고 캠페인, 방콕 국제 패션위크(BIFW) 런웨이 등에서 활약하며 방콕 패션 신의 핵심 에이전시로 자리매김하고 있다.

이번 오픈 캐스팅은 BASS 관계자의 방한을 계기로 마련됐다. 하이패션과 커머셜을 두루 소화할 수 있는 모델 발굴에 초점을 맞췄으며 특정 분야에 국한되지 않고 다양한 콘셉트를 표현할 수 있는 이미지와 개성을 주요 선발 기준으로 제시했다.

신체 조건 역시 일정 기준은 있으나 절대적인 잣대는 아니다. BASS 측은 수치보다 한국적인 미감과 뚜렷한 개성을 갖춘 이미지라면 충분한 경쟁력이 있다며 문을 넓게 열어두고 있다.

최근 방콕 시장의 수요는 한층 다양해지는 추세다. 귀엽고 사랑스러운 이미지부터 뚜렷한 이목구비와 건강한 피부 표현이 돋보이는 모델까지 폭넓게 찾고 있으며, 체형 역시 지나치게 마른 모습보다는 슬림하면서도 탄탄한 건강미를 선호한다. 한국 모델에 대한 현지 브랜드와 클라이언트의 관심도 꾸준히 이어지고 있다.

BASS 관계자는 외적인 조건만큼이나 내적 역량을 강조했다. 클라이언트와 직접 호흡하는 촬영 현장에서는 밝은 퍼스널리티와 기본적인 영어 소통 능력이 현지 시장 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소라는 설명이다. 현재 방콕에서 활동 중인 디렉터스엑스 전속 모델 림리에 대해서도 높은 만족감을 드러냈다고 에이전시 측은 전했다.

BASS 관계자는 “림리는 모든 면에서 훌륭하다. 영어 실력도 뛰어나고 무엇보다 인품이 좋아 함께하는 모든 사람이 좋아한다”며 “더 많은 기회를 얻을 수 있도록 현지에서도 적극적으로 노력하고 있다”고 전했다.

이번 오픈 캐스팅은 국내 모델들이 방콕 시장의 캐스팅 기준과 현지 수요를 직접 확인하는 계기가 됐다. 디렉터스엑스는 BASS를 비롯한 해외 에이전시들과 활발히 교류하며 글로벌 네트워크를 넓히는 한편, 해외 SNS 채널을 중심으로 브랜드와 소속 모델들의 해외 인지도를 꾸준히 높여가고 있다.

디렉터스엑스 관계자는 “해외 에이전시와의 지속적인 협업을 통해 국내 모델들의 글로벌 활동 무대를 넓혀갈 것”이라며 “각 시장의 특성과 수요에 맞춘 진출 기회를 적극적으로 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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