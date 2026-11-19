사진=오엔티월드

(주)오엔티월드(대표 이석호)와 오들로 코리아가 주최한 ‘2026 오들로 북한산 둘레길 65K 챌린지’가 지난 11월 14일 북한산 둘레길 일대에서 진행됐다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 경쟁과 순위, 기록 중심의 기존 트레일러닝 대회 방식에서 벗어나 참가자 개개인이 자신의 체력과 목표에 맞춰 ‘HOW FAR CAN YOU GO’ ’라는 메시지 아래 북한산 둘레길을 경험하는 비경쟁 자율형 완주 챌린지로 기획됐다.

이번 챌린지에는 총 105명이 참가 신청했으며 미출발 7명과 참가 취소 2명을 제외한 96명이 실제 도전에 나섰다. 이 가운데 56명이 북한산 둘레길 65K 전 구간을 완주했으며 출발자 기준 완주율은 58.3%를 기록했다. 나머지 40명은 자신의 체력과 컨디션, 개인적인 목표에 맞춰 여정을 마무리했다.

주최 측은 이들을 일반적인 대회의 ‘미완주자(DNF)’ 대신 ‘행복을 찾아서(FINDING HAPPINESS)’라는 이름으로 구분했다. 65K 완주 여부만으로 도전의 가치를 평가하기보다 참가자 개개인이 자연 속에서 경험한 과정과 성취를 존중하겠다는 행사의 취지를 반영한 것이다.

이번 행사에서 주최 측이 가장 중요하게 생각한 것은 참가자 모두가 저마다의 방식으로 자연을 경험하고 도전의 즐거움을 발견하는 것이었다.

(주)오엔티월드 이석호 대표는 “아웃도어 스포츠의 성취가 반드시 기록이나 순위로만 평가될 필요는 없다고 생각한다. 같은 65km 코스에 도전하더라도 누군가에게는 완주가 목표일 수 있고, 또 다른 누군가에게는 자연 속에서 보내는 하루 자체가 특별한 경험이 될 수 있다”며 “이번 챌린지는 참가자들이 경쟁에 대한 부담 없이 각자의 방식으로 도전하고 그 과정에서 자신만의 행복을 발견할 수 있는 행사를 만들어보자는 취지에서 출발했다”고 이번 행사의 기획 취지에 대해 설명했다.

사진=오엔티월드

이번 챌린지는 참가자들이 실제 아웃도어 활동에서 활용할 수 있는 제품을 중심으로 오들로(ODLO)의 CHILL-TEC 긴팔 제품을 비롯해 야간 활동을 위한 안전등, 픽스뉴트리션의 에너지 보급 키트, 기능성 의류 관리 제품, 현장 보급 및 식사 지원 등이 제공됐다.

이번 행사 준비와 참가자 혜택 구성에 대해 정의종 이사는 “이번 챌린지는 참가자들이 실제 아웃도어 활동에서 오래 활용할 수 있는 제품들을 중심으로 구성하고자 했다. 좋은 장비를 경험하는 것도 참가의 동기가 될 수 있지만, 궁극적으로는 그 장비와 함께 자연 속에서 도전하며 얻은 경험이 더욱 오래 기억되기를 희망한다”고 말했다.

이번 행사는 오들로가 진행해 온 트레일러닝 입문자 육성 프로그램 OTC(ODLO Trailrunning Challenger)의 파이널 스테이지라는 점에서도 특별한 의미를 가졌다.

2026년 3월 8일 첫 오리엔테이션을 시작으로 약 8개월간 이어진 OTC 프로그램은 다양한 산악 지형과 장거리 트레일 훈련을 통해 입문자들이 단계적으로 경험과 역량을 쌓을 수 있도록 운영됐다. 그 결과 올해 OTC 챌린저 전원이 65K를 무사히 완주하며 8개월간 이어진 성장의 여정을 성공적으로 마무리했다.

이번 챌린지는 빠르게 달리고 정해진 거리를 완주하는 것만이 아웃도어 스포츠의 가치가 아니라는 메시지를 전했다. 누군가에게는 65K 완주가, 누군가에게는 처음 경험한 장거리 도전이, 또 다른 누군가에게는 가을의 북한산 둘레길을 즐긴 하루가 각자의 성취이자 행복이 될 수 있다는 것이다.

오들로 관계자는 “앞으로도 참가자 개개인의 경험과 커뮤니티의 가치를 존중하는 다양한 아웃도어 프로그램을 통해 새로운 도전의 기회를 만들어갈 계획”이라고 포부를 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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