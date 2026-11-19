조영기 한국게임산업협회 회장, 최휘영 문화체육관광부 장관(오른쪽)이 개막식에 참여하고 있다. 신정원 기자

[스포츠월드=신정원 기자(부산)] 국내 최대 게임 전시회 ‘지스타 2026’의 막이 올랐다.

19일 오전 부산 벡스코 제1전시장에서는 지스타 2026 개막식이 열렸다.

현장에는 최휘영 문화체육관광부 장관, 전재수 부산시장, 이재정 국회 문화체육관광위원회 위원장, 조영기 한국게임산업협회 회장 겸 지스타 조직위원장, 김윤지 한국콘텐츠진흥원장 등 정부·국회·유관기관 관계자를 비롯해 메인 스폰서 뤼튼테크놀로지스의 이세영 대표, 김창한 크래프톤 대표, 김태영 웹젠 대표, 황란 호요버스코리아 지사장 등 국내외 게임사 관계자들이 참석했다.

개막식 이후 관계자들은 제1전시장을 방문해 크랙, 크래프톤, 웹젠, 호요버스 등 기업들이 마련한 부스를 찾고 다양한 신작과 대표 IP를 살펴봤다. 게임사들은 각 사의 전략과 최신 기술을 소개했다.

정부 관계자 및 게임 업계 관계자들이 부산 벡스코 제1전시장에서 다양한 신작을 관람하고 있다. 신정원 기자

정부 관계자 및 게임 업계 관계자들이 부산 벡스코 제1전시장에서 다양한 신작을 관람하고 있다. 신정원 기자

특히 지스타에 10년 연속 개근 중인 크래프톤의 김창한 대표는 “지스타는 한국 게임 산업의 성장과 함께해온 중요한 무대이자 게임을 사랑하는 팬들과 직접 만나는 뜻깊은 자리”라며 “크래프톤도 10년 연속 지스타에 참가해 다양한 게임과 새로운 시도를 선보이고, 이용자들과 소통해왔다”고 말했다.

이어 “올해는 5종의 출품작과 현장 프로그램을 통해 서로 다른 장르와 플레이 경험을 소개하고, 앞으로도 창의적인 도전으로 한국 게임 산업의 성장과 글로벌 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 전했다.

한편 지스타 2026은 이날부터 오는 22일까지 진행된다. 슬로건 ‘익스팬드 유어 호라이즌’을 내걸고, 전시장 구성부터 컨퍼런스, 부대행사 전반에 걸친 다채로운 변화를 선보인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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