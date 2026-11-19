일본 보이그룹 2xFE(투 에프 이)가 신곡 ‘2시 7분(2時7分)’의 뮤직비디오 티저를 공개했다.

2xFE는 지난 18일 신곡 ‘2시 7분’의 뮤직비디오 티저 영상을 선보였다. 멤버들이 촬영부터 편집까지 제작 전 과정에 직접 참여해 의미를 더했다.

공개된 영상은 닿을 듯 닿지 않는 마음과 기대, 불안이 뒤섞인 밤의 분위기를 담았다. 멤버들의 아련한 눈빛과 일상적인 풍경을 활용한 연출로 신곡의 서정적인 분위기를 표현했다.

오는 23일 발매하는 ‘2시 7분’은 일상의 설렘과 미래를 향한 기대감을 담은 청춘 팝 장르의 곡이다. ‘아무렇지 않은 매일 속에도 작은 기적은 숨어 있다’는 메시지를 통해 평범한 일상에서 발견하는 소중한 순간들을 노래한다.

2xFE는 ‘Future from East End(동쪽 끝에서 세계로)’라는 의미를 담은 일본 보이그룹으로, 작사와 작곡, 안무, 무대 연출 등 다양한 제작 과정에 직접 참여하고 있다. 이번 활동은 4인 체제로 진행된다.

2xFE는 한국 진출을 공식화하고 오는 23일 서울 홍대 롤링홀에서 언론 및 팬 쇼케이스를 개최할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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