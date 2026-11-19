사진 제공=용인특례시미디어센터

‘환승연애’ 이진주 PD와 ‘신병’ 민진기 PD 등 방송·문화예술계 전문가들이 시민들과 만나 콘텐츠 제작 경험과 현장의 이야기를 나눴다.

이진주 PD와 민진기 PD를 비롯해 배우 김기두, 정민식 PD, 김민영 아나운서 등은 올해 용인특례시 미디어센터가 개최한 ‘미디어명사 특강’에 강연자로 참여했다. 올해 총 6차례 열린 특강에는 시민 422명이 참여했다.

‘꽃보다 청춘’, ‘삼시세끼’, ‘윤식당’, ‘환승연애’ 등을 연출한 이진주 PD는 프로그램 기획부터 촬영, 편집까지 예능 제작 과정을 소개했다. 배우 김기두는 ‘늦어도 괜찮아, 계속 가면 돼’를 주제로 자신의 연기 인생과 성장 과정을 전했다.

드라마 ‘신병’을 연출한 민진기 PD는 콘텐츠 산업의 변화와 플랫폼 확장에 따른 가능성을 설명했다. 정민식 PD는 인문학과 예능의 접점을, 김민영 아나운서는 효과적인 소통과 말의 중요성을 주제로 강연했다. 클래식 음악의 뒷이야기를 다룬 특강도 마련됐다.

미디어센터의 교육 및 시설 이용 실적도 증가세를 보였다. 올해 10월 말 기준 교육 참여 인원은 5896명으로, 지난해 연간 참여 인원 4988명보다 약 18% 늘었다.

같은 기간 시설 대관은 총 893회 진행됐으며, 대관 이용 인원은 1만1831명으로 집계됐다. 지난해 연간 대관 이용 인원은 1만6354명이었다.

온라인 홍보 실적도 확대됐다. 지난해와 비교해 유튜브 홍보 게시물은 22건, 카페는 70건, 블로그는 39건, 언론보도는 18건 증가했다. 유튜브 구독자는 308명, 인스타그램 팔로워는 409명 늘었다.

센터는 앞으로 시민 수요를 반영한 맞춤형 교육과 전문가 특강을 확대하고, 전문 스튜디오와 제작시설을 활용한 콘텐츠 창작 활동을 지원할 계획이다.

조원호 브랜드대관운영팀장은 “시민 누구나 미디어를 배우고 직접 콘텐츠를 제작하며 소통할 수 있도록 교육 기회를 확대하고, 지역 미디어문화 활성화를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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