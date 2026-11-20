한 주 동안 다양한 사건·사고들이 스타들을 웃고 울게 했다. 차기 007 본드걸 후보로 거론된 배우 정호연부터 음주운전 여파로 국회 청원까지 등장한 배우 고경표까지 세계비즈앤스포츠월드가 한 주간 있었던 스타들의 이슈를 정리했다.

▲정호연, 차기 007 본드걸 후보 거론

배우 정호연. 사진=AP/뉴시스

배우 정호연이 영화 ‘007’ 시리즈의 새로운 본드걸 후보로 언급되고 있다.

미국 패션잡지 보그는 최근 차기 본드걸로 예상되는 배우 45명을 소개하며 정호연을 다섯 번째로 언급했다. 정호연이 넷플릭스 ‘오징어 게임’과 영화 ‘호프’ 등을 통해 연기력을 입증했다며 새로운 007 시리즈의 배경이 동양으로 향한다면 제임스 본드의 파트너가 될 수 있다고 전망했다.

다만 예측시장 플랫폼 칼시에서는 마거릿 퀄리가 55%로 가장 높은 가능성을 기록했으며, 안야 테일러 조이와 젠데이야가 각각 25%로 뒤를 이었다. 역대 007 시리즈에서 아시아계 본드걸로는 ‘007 네버 다이’(1997)에 출연한 양자경이 있었으나, 한국 여배우가 본드걸을 맡은 전례는 아직 없다. 차기 007 영화는 드니 빌뇌브 감독이 연출하며 내년 촬영에 들어갈 것으로 전망된다.

▲엔시티 드림, 데뷔 10주년에 11연속 밀리언셀러

엔시티 드림. 사진=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 드림(NCT DREAM)이 정규 6집으로 11개 앨범 연속 밀리언셀러를 달성했다.

엔시티 드림은 지난 9일 발매한 정규 6집 ‘드림 애프터 드림’(DREAM AFTER DREAM)으로 16일 발표된 한터차트 주간 음반 차트에서 판매량 100만장을 돌파하며 1위에 올랐다. 이로써 정규 1집 ‘맛’(Hot Sauce) 이후 발매한 11개 앨범이 모두 밀리언셀러에 등극하는 기록을 세웠다.

이번 앨범은 데뷔 이후 10년간 함께 쌓아온 시간과 경험을 발판 삼아 새로운 꿈을 향해 나아가겠다는 메시지를 담았다. 발매 직후 중국 QQ뮤직 플래티넘 앨범 인증을 획득하고 쿠고우뮤직 디지털 앨범 판매 차트에서도 1위를 차지했다. 타이틀곡 ‘부기 우기’(Boogie Woogie) 역시 멜론 글로벌-K 차트와 중국 텐센트뮤직 K-팝 차트 등에서 정상에 올랐다.

▲21년 만의 완전체 핑클, 활동 본격 시동

핑클 사진 = 젬스톤이앤엠

레전드 걸그룹 핑클이 공식 SNS 채널을 개설하고 완전체 활동을 위한 본격적인 준비에 나섰다.

핑클은 지난 18일 공식 SNS를 통해 이효리, 옥주현, 이진, 성유리의 단체 및 개인 프로필 사진을 공개했다. 최근 21년 만의 공식 활동 재개를 알린 데 이어 네 멤버가 함께한 새로운 모습을 선보인 것이다.

멤버들은 각각 “금방 만납시다!”, “늘 바라왔던 상상처럼. 나우(Now)!”, “곧 만나요”, “기다려줘서 고마워”라는 친필 메시지를 남기며 팬들과의 만남을 예고했다.

핑클은 데뷔 30주년을 맞는 2028년까지 약 2년간 음악과 공연을 중심으로 완전체 프로젝트를 이어갈 예정이다. 구체적인 활동 일정은 추후 공개된다.

▼고경표 음주운전 파장…연예인 출연 제한 청원 등장

고경표. 사진=씨엘엔컴퍼니

배우 고경표가 음주운전 사고로 여론의 따가운 시선을 받는 가운데 음주운전으로 처벌받은 연예인의 방송 출연을 제한해야 한다는 국회 청원이 등장했다.

19일 국회 전자청원 사이트에 따르면 청원인 A씨는 음주운전으로 금고 이상의 형이나 일정 기준 이상의 벌금형을 받은 연예인의 방송 출연을 제한하도록 방송법을 개정해 달라는 청원서를 최근 제출했다. A씨는 “운전을 생업으로 하는 일반 국민들은 단 한 번의 음주운전으로도 면허가 취소되어 즉각 생계가 끊기고 직업을 잃게 된다”며 “음주운전으로 처벌받은 연예인의 모든 방송 매체 출연을 일정 기간 또는 영구적으로 제한할 수 있도록 해달라”고 요구했다.

고경표는 지난 14일 서울 마포구 동교동에서 만취 상태로 운전하다 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 이후 사과문을 통해 예정된 활동을 모두 중단하겠다고 밝혔다. 고경표가 출연할 예정이던 ‘놀면 뭐하니?’(MBC), ‘식스센스: 비사이드’(tvN), ‘대탈출: 도시괴담’(티빙), ‘보검 매직컬2’(tvN) 등 예능 프로그램은 그의 출연 분량을 최대한 편집해 방송하기로 했다.

▼남태현, 항소심도 징역 1년…법정구속

[사진=뉴시스]

그룹 위너 출신 남태현이 음주운전 혐의로 항소심에서도 실형을 선고받고 법정구속됐다.

서울서부지법 형사항소2-2부는 19일 도로교통법 위반 혐의로 기소된 남태현에게 1심과 동일한 징역 1년과 벌금 100만원을 선고했다. 재판부는 “상당한 속도로 과속하고 술에 많이 취해 운전했다”며 “제삼자까지 상해 또는 사망에 이르게 할 수 있는 범행”이라고 지적했다. 이와 함께 도주할 우려가 인정된다며 즉시 구속영장을 집행할 것을 명했다.

남태현은 지난해 4월 서울 강변북로에서 혈중알코올농도 0.122% 상태로 제한속도 시속 80㎞인 도로를 시속 182㎞로 달리다 중앙분리대를 들이받았다. 필로폰 투약 혐의로 선고받은 징역형의 집행유예 기간 중 사고가 발생했다. 남태현은 2023년에도 음주운전으로 적발된 바 있다.

▼최예나 무대 의상 카피 논란에 스타일리스트 해명

사진=YH엔터테인먼트

가수 최예나의 MMA 2026 무대 의상이 팝스타 사브리나 카펜터의 스타일과 유사하다는 논란에 스타일리스트가 직접 해명했다.

최예나의 스타일리스트 A씨는 지난 16일 SNS를 통해 “1950~60년대 핀업걸 이미지와 브로드웨이 뮤지컬, 마돈나, 마릴린 먼로 등의 사진을 참고해 무대 분위기를 구상했다”고 밝혔다. 논란이 된 빨간색 하트 컷아웃 의상 역시 2022년 최예나가 입었던 의상을 재해석한 것이라고 설명했다. 그러면서 “일부 장면과 디테일이 비슷하게 느껴질 수 있다는 점은 이해한다”면서도 “무대 전체가 카피라는 말로 단정된 점은 아쉽고 속상하다”고 전했다.

최예나는 지난 14일 MMA 2026에서 선보인 캐치 캐치 무대에서 착용한 빨간색 미니 드레스와 입술 모양의 소파 등이 논란이 됐다. 복부 부분이 하트 모양으로 파인 컷아웃 의상과 무대 소품을 두고 일부에서 사브리나 카펜터의 무대 스타일과 유사하다고 지적하면서 논란이 불거졌다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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