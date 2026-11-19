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그룹 위너 출신 남태현이 음주운전 혐의로 항소심에서도 실형을 선고받고 법정구속됐다.

서울서부지법 형사항소2-2부(이현우 부장판사)는 19일 도로교통법 위반(음주운전 및 제한속도 위반) 혐의로 기소된 남태현의 항소심 선고 공판에서 1심과 동일하게 징역 1년과 벌금 100만원을 선고했다.

재판부는 “상당한 속도로 과속하고 술에 많이 취해 운전했다”며 “본인뿐만 아니라 제삼자까지 상해 또는 사망에 이르게 할 수 있는 범행”이라고 지적했다.

이어 “음주운전 위험성이 너무 높다”며 “도주 우려가 있다고 판단해 이 자리에서 구속한다”고 밝혔다. 법정구속된 남태현은 “죄송하다”고 말했다.

남태현은 지난해 4월 27일 서울 강변북로 일산 방향 동작대교 인근에서 술에 취한 상태로 운전한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 혈중알코올농도는 면허취소 기준인 0.08%를 넘는 0.122%였다. 제한속도가 시속 80㎞인 해당 도로에서 시속 182㎞로 운전하다 중앙분리대를 들이받는 사고를 냈다. 이 사고로 다친 사람은 없었다.

남태현은 앞서 2024년 1월 필로폰 매수·투약 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. 이번 음주운전은 집행유예 기간 중 발생했다. 또한 2023년 3월에도 서울 강남구의 한 주택가에서 술을 마신 채 차량을 약 7~8ｍ 운전하다 적발된 바 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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