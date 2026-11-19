사진=일공이팔, HBC HOUSE, vectormob

가수 아우라(AOORA)가 글로벌 외식 브랜드 KFC의 인도 광고 모델로 발탁됐다.

아우라는 최근 KFC 인도가 새롭게 출시하는 신제품 라인업 ‘Korean Dunked’(코리안 덩크드)의 메인 광고 모델로 선정됐다. 한국식 매운맛을 접목한 치킨 메뉴로, 인도 전역 1400개 매장에서 동시 출시된다.

이번 광고에서 아우라는 인도인 예비 신부와 결혼을 앞둔 한국인 신랑으로 변신했다. 인도의 전통적인 혼담 문화인 ‘리스타(Rishta)’를 배경으로 한국과 인도의 문화를 유쾌하게 풀어냈다. 광고 캠페인은 디지털과 오프라인 등 다양한 채널을 통해 공개될 예정이다.

그동안 인도를 중심으로 음악과 공연 활동을 펼쳐온 아우라는 이번 협업을 통해 현지 광고계로 활동 영역을 넓히게 됐다.

아우라는 “창의적이고 유쾌한 프로젝트에 참여하게 되어 매우 기쁘다”며 “촬영 현장에서 많은 아이디어를 나누며 즐겁게 작업한 만큼 인도 현지 팬들은 물론 광고를 접하는 모든 분이 그 에너지를 함께 느끼고 즐겨주셨으면 좋겠다”고 소감을 밝혔다.

아우라는 다음 달 인도 메갈라야주에서 열리는 ‘메공 페스티벌(Me·Gong Festival 2026)’과 케랄라주 베칼에서 개최되는 콘서트에 출연할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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