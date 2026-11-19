가수 박종민이 ‘사랑이 온다’ OST 가창자로 나선다.

박종민은 오는 21일 KBS2 주말드라마 ‘사랑이 온다’ OST ‘아무렇지 않은 오늘’을 발매한다.

지나간 후회와 아픈 기억을 삶의 일부로 받아들이고 평범한 오늘을 사랑하며 내일을 향해 나아가자는 메시지를 담은 정통 발라드곡이다. 박종민 특유의 따뜻한 음색과 호소력 짙은 가창이 어우러졌다.

‘웃고 울고 다시 웃으며 / 우리는 오늘을 살아가 / 맑은 날만 있는 건 아니지만 / 비 오는 날도 언젠가 추억 되겠지’라는 후렴구에는 힘든 순간에도 희망을 잃지 않고 살아가자는 위로의 메시지가 담겼다.

피아노와 어쿠스틱 기타 연주로 시작하는 곡은 후반부로 갈수록 다양한 악기가 더해지며 풍성한 사운드로 전개된다. 작곡가 고병식과 호민이 작사를, 고병식과 이형성이 공동 작곡을 맡았으며 이형성이 편곡에 참여했다.

박종민은 2023년 방송된 Mnet ‘초대형 노래방 서바이벌 VS’에서 최종 우승을 차지하며 이름을 알렸다. 이후 정식 가수로 데뷔해 꾸준히 음원을 발표했으며 뮤지컬 ‘다시, 동물원’에도 출연하는 등 활동 영역을 넓혀왔다.

‘사랑이 온다’는 깨진 가족의 관계를 회복해 나가는 두 남녀의 이야기를 그린 작품이다. 하석진이 이탈리안 레스토랑 오너셰프 김무진 역을, 안희연이 반찬가게 사장 한규림 역을 맡아 로맨스와 가족애를 그려내고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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